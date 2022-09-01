  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

01/09/2022

【FOCUS】電價氣價掉頭急挫　歐元難言企穩平價

#歐元 #天然氣 #歐洲央行 #加息
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　辦法總比困難多？歐洲通脹快車由7月的8.9%加速至9.1%(預期:9%)，俄羅斯踩多腳宣布北溪輸氣管道周三(8月31日)起暫停營運，惟歐洲基準天然氣價格、基準電價掉頭急挫；另一邊廂，數月來籠罩於「斷氣」陰霾下的德國乃至歐盟，天然氣儲備進度卻意外快過法定目標－－有關歐洲凜冬難熬的傳統敘事，是否哪裏出錯？

 

8月通脹創記錄，下周加息75基點？

 

　　歐盟統計局最新揭盅，歐元區8月CPI通脹再創紀錄，其中能源、食品煙酒、非能源工業品(汽車、家電等)按年分別飆升38.3%、10.6%、5%；更具粘性的服務業價格按年漲3.8%，推波助瀾核心通脹(剔除食品和能源)從7月的5.1%升至5.5%。

 

　　通脹高燒難退，高盛、摩通、美銀、北歐聯合銀行等一眾大行，齊押注歐洲央行下周一(8日)將大手加息75基點，對此最敏感的德國兩年期國債收益率最新直逼1.2%，德意十年期國債利差擴至234基點，接近逾兩年的峰值。

 

 

　　所謂「趁你病，攞你命」，歐洲通脹高壓爆煲，俄羅斯天然氣巨頭Gazprom昨日再以「維修」為名宣布暫時關閉北溪輸氣管道，令原本20%流量再降至零。吊詭的是，歐洲天然氣基準期貨價格(Dutch TTF)單日急挫一成至239歐元，相當於較345歐元的歷史高位回吐逾三成。與此同時，歐洲電價基準的德國一年期電價最新亦較上周歷史高位直插近半至570歐元。

 

歐盟擬緊急干預價格，惟恐難扭衰退

 

　　何解？看看歐盟最大經濟體德國，天然氣儲氣庫(截至8月30日)已滿載逾84%，提前一個月達到「10月1日滿載85%」的法定要求；整個歐盟計，滿載亦已逾80.4%，且儲氣量893兆瓦時實際上已超越去年冬天的峰值858兆瓦時。

 

 

　　儘管囤氣進度超預期，但歐盟委員會主席馮德萊恩周一(8月29日)仍宣布，將緊急干預能源價格飆升，「必須通過節能、配給、建立快速替代等來找到解決方案」，為此，歐盟擬下周五(9日)召開緊急會議，或討論對天然氣設定封頂價格、向能源公司徵收暴利稅等。

 

　　歐洲央行大手加息預期，疊加歐洲能源危機似乎有解，推動歐元兌美元重企平價以上。但值得留意的是，即使德國可以領銜歐洲平穩度過這個冬天，但經濟都勢因飆升的天然氣成本陷入嚴重衰退，經濟部長Robert Habeck最新就指，不少工業企業已完全停產，這可能意味行業結構性破裂。

 

　　要解決此難題，唯一選擇恐怕是大增財赤，但又跟歐洲央行的貨幣政策緊縮方向相悖。有何啟示？無論歐洲央行加息是快是慢，歐元都恐難言企穩，隨手轉頭再跌過。

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#歐元 #天然氣 #歐洲央行 #加息

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk