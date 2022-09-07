【FOCUS】頑強放閃終露疲態　傳統出口臨印越勁敵

先行指標連續16個月收縮，過去三個月卻頑強放閃的中國出口，8月終顯露疲態。拋開基數效應抬升、全球需求低迷、商貿樞紐靜態管理等因素，細看分項，勞動密集型產品如服裝、鞋靴、箱包、塑料製品等出口額的下跌，或警示世界製造業工廠洗牌大勢已啟。

基數效應、外需低迷等拖累

5月、6月、7月，增速連超預期的出口，跟製造業PMI「新出口訂單指數」持續背離的迷霧，終於在8月消散。

海關總署周三(7日)公布，8月美元計出口按年升7.1%，較7月18%的增速腰斬逾半，亦大遜市場預期的12.8%。對前四大貿易夥伴的出口齊急劇放緩，東盟25%（7月為33%）、歐盟11%（7月為23%）、美國-4%（7月為11%）、韓國5%（7月為15%）；對俄羅斯的出口，則略減速至26%（7月為28%）。

出口標題數字大幅回落，有多重因素：其一是基數效應，去年8月出口兩年復合增速為17%，較7月的13%抬升；其二是外需低迷，8月標普全球製造業PMI顯示，當月新訂單流入量降幅錄2012年歐債危機以來最大；其三是疫情封控，以「全球小商品之都」義烏為例，當月11日起全域靜默管理，到21日才完全解除。

摩拳擦掌分羹紡織電子商品

時值傳統聖誕出貨季，內地龍頭港口上海、寧波的出口集裝箱運價指數，8月卻雙雙按月急挫21%、23%；當月，佔出口總值逾半壁江山的機電產品出口額按月跌逾4%，勞動密集型的服裝、鞋靴、箱包、塑料製品出口額亦分別按月縮水6%、9%、9%、8%。

另一邊廂，印度、越南似正摩拳擦掌搶佔傳統中國製造的份額。數據顯示，印度8月通過海運向美國出口的聖誕節商品按年翻了兩倍，並超越薩爾瓦多，躋身美國進口T恤的前五大供應國(前四大為洪都拉斯、孟加拉、尼加拉瓜、中國)。在越南，當地紡織服裝協會(VITAS) 更早已設定雄心勃勃的全年出口服裝、紡織品430億美元的目標。

至於技術含量較高的電子產品，越南正在建設蘋果的第二大產品線，以組裝iPad和MacBook，谷歌亦據報將部分Pixel7手機轉移至當地生產；另有分析師預計，印度明年能夠與中國同步生產蘋果下一代手機iPhone15。

儘管世界製造業工廠洗牌大勢或已啟，但中國完整的產業群、供應鏈、基礎設施等優勢一朝一夕仍難改變。聯合國《國際工業統計年鑑(2021)》就顯示，在其追踪的22個製造業類別中，中國產出佔第一的類別達16個，而其餘6個類別則排名第二。



