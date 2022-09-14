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14/09/2022

【FOCUS】通脹未止　美元假死

#加息 #租金 #美元 #CPI
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　　 通脹未止，美元假死。當拜登周二(13日)在白宮南草坪大開慶祝《降通脹法案》派對，再次超出預期的8月CPI，正在美股掀起腥風血雨，納斯達克100成分股全數盡墨，蘋果領銜單日市值蒸發逾1500億美元。

 

　　8月價格直降一成的汽油，未能成為通脹動力消減的祝福；取而代之助推通脹烈火的，是分別以1979年、1986年以來最快速度飆升的食品及租金價格。有「美聯儲喉舌」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos預言，FOMC下周將「至少」加息75基點。

 

Median CPI錄1983年有記錄最高

 

　　電視機/智能手機電商大促、汽油價格重回3美元字頭、4290億美元《降通脹法案》簽署、7月CPI環比錄零增長……美國通脹顯著回落的樂觀預期充斥四周，標指連續四天高歌猛進，美元黯淡回吐三日--原來只是一場幻覺。

 

拜登周二(13日)在白宮南草坪大開慶祝《降通脹法案》派對。

 

　　聯儲進入9月議息前靜默期之際，決定下周加息幅度最關鍵的數據終於揭盅:8月CPI按年升8.3%(預期:8.1%)，低過7月、6月的8.5%、9.1%；按月雖微升0.1%(預期:-0.1%)，但仍顯著低於6月1.3%。從標題數據看，美國通脹確有從高峰降溫之勢，何解科技股領頭暴瀉，關於下周至少加息75基點的押注飆升？

 

　　玄機就在剔除能源和食品價格的核心通脹(Core CPI)，8月反彈至按年6.3%的5個月最高，遠超聯儲2%的目標；更可怕的是剔除每月最小及最大價格波動的通脹中值(Median CPI)，8月按年升9.2%，為1983年來有數據記錄以來最高。

 

Z世代愛獨居，租金升勢或未見頂

 

　　數據揭示一個刺眼的現實，拋開汽油、二手車、機票等的高低季節波動，美國通脹恐比想像中基礎更闊、粘性更大。看看以43年來最快速度上漲的食品價格，麵粉、土豆、黃油、水果罐頭單月升1.9%至3.4%。此外，儘管汽油、天然氣價格下跌，電費卻連續6個月上升；醫療服務價格按月漲0.8%，為自2019年10月以來最快。

 

美國8月通脹再超預期，強化聯儲下周加息至少75基點預期。

 

　　更具威脅的是佔CPI權重逾三成的租金，當月環比漲0.7%，折合按年升6.2%，是36年來最快。鑑於大流行以及創歷史記錄的房價(包括高企的按揭利率)，令之前習慣跟家人、朋友共住的美國人尤其是Z世代，更傾向獨居，變相加大租賃市場需求，美國最大的單戶住宅業主Invitation Homes第二季就將整體租金提高了8%。

 

　　而按租金升勢通常領先CPI四個月計，9月的CPI隨時再超市場預期；倘若油價再趁冬季掉頭轉升，聯儲轉鴿遠未現地平綫，假死的美元隨時再刷新高。

 

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