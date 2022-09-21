【FOCUS】普京演講+聯儲議息　靴子落地釀「雙風眼」？

主題為「分水嶺時刻(A watershed moment)」的第77屆聯合國大會重頭戲－－多國領袖發言在紐約次第登場之際，頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松4個佔領區的親俄分子，宣布將於周五(23日)啟動入俄公投，疊加市場猜測普京或在即將發布的全國電視演講中宣布總動員乃至暗示核打擊，隔夜俄羅斯股市先跌為敬，基準股指MOEX重挫8.8%。

4佔領區周五公投，憂釀核打擊藉口

一年一度的聯大實體會議，在因疫情中斷兩年後重回紐約總部，美、英、法、德、日、韓、土耳其、菲律賓等多國領袖將親身登場演講(中俄由外長出席)，俄烏戰爭再成焦點話題。聯合國秘書長古特雷斯周二開幕致辭就指，各國深陷「嚴重的全球功能障礙」，世界岌岌可危，合作和對話是前方唯一的路。

不過，上周出席上合峰會卻「得個橘」的「北極熊」普京，雖然在烏茲別克斯坦表露「願意盡快結束戰爭」，卻被預期在合作對話之路上愈走愈遠。

普京周一會見俄羅斯國防工業公司高層，強調必須確保盡快向部隊提供必要的武器彈藥。(克里姆林宮官方圖片)

最明顯的證據是，頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松4個佔領區的親俄分子，昨日不約而同宣布於23日至27日舉行公投，以決定是否加入俄羅斯聯邦。分析認為，公投一旦通過，烏克蘭對上述地區俄軍的任何反攻，都會被視作打擊俄羅斯本土，令莫斯科有藉口發動核打擊「自衛」。

美指莫斯科擬總動員，惟虛實難料

美國、歐盟等齊指摘公投非法，烏克蘭更將此形容為，如同1938年納粹在奧地利導演的德奧合併公投。相比公投結果的連鎖反應難料，更大的靴子其實是原定周二發布的普京全國電視演講，他的上一次全國電視演講即是2月24日宣布授權在頓巴斯地區開展特別軍事行動。

鑑於此，他今次演講有何重大宣布備受關注，美國國安顧問沙利文就指，情報顯示普京或宣布準備採取動員措施。無獨有偶，俄羅斯國家杜馬（議會下院）昨日通過一項法案，擬對在軍事動員或戰鬥狀態下，一系列犯罪行為(如逃兵、不服從命令等)加大懲罰力度。

西方屏息以待普京演講，再次引發有「升級-降級」戰略專家之稱的他，是會真的不惜發動核戰，還是造勢逼使烏克蘭的盟友眨眼的猜測。趨勢大師弗里德曼(Thomas Friedman)就預期，結束戰爭有三種途徑：一，烏克蘭全面勝利；二，歐盟推動俄烏談判，俄羅斯恢復向歐洲供氣；三，俄烏重回2月24日前原狀。

歐洲經濟危若纍卵，或樂見戰爭降級

弗里德曼將途徑二稱為「骯髒交易」，但卻應是普京最樂見的結果。早在6月出席聖彼得堡國際經濟論壇時，他演講提及「我們看到歐洲的社會和經濟問題正在惡化，人們生活質量下降，企業失去市場優勢」，無疑揭示了他試圖令歐洲屈服的策略。

烏克蘭總統澤連斯基到烏軍近日收復的伊久姆，向軍隊表示支持。(烏克蘭國防部 Twitter)

儘管德國經濟部長Robert Habeck最新透露，該國儲氣設施剛剛滿載超過90%，現在有「很好的機會」度過冬天；但德國央行周一毫不留情直指，經濟衰退的跡象愈來愈多，「高通脹和能源供應及其成本的不確定性，不僅影響天然氣和電力密集型行業的出口業務和投資，還影響私人消費和依賴它的服務提供商。」

此外，英國製造業行業組織Make UK亦指，由於電價飛漲，60%的企業瀕臨倒閉。而在瑞典，極右翼的瑞典民主黨上周晉身瑞典第二大黨，瑞典首相安德松宣布辭職，為應對逾30年來最高通脹，瑞典央行周二宣布加息1厘。

普京預期中的演講恐令俄烏戰事顯著升級，會否疊加聯儲議息結果揭盅，周四(22日)在全球掀起「雙風眼」颶風，又抑或反高潮？答案快將見分曉。