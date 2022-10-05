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05/10/2022

【FOCUS】「雷曼2.0」危言聳聽　新戰略禍福難料

#投行業務 #瑞士信貸
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　　166年歷史的瑞士信貸（Credit Suisse），會否複製雷曼2.0時刻？周二（4日）急彈的股價和急降的信用違約掉期（CDS）價差似乎雙雙說「No」。社交媒體甚囂塵上的「破產」傳言暫近乎危言聳聽，新首席執行官Ulrich Koerner將於27日揭盅的新戰略計劃細節勢成焦點。

 

 

金融環境緊縮　投行業務首當其衝

 

　　鮑威爾領銜執導的全球股債「雙熊記」，正令瑞士第二大銀行瑞信，捲入疑似雷曼2.0的漩渦。多項指標顯示傳言非空穴來風－－公司股價自去年3月的大流行以來高點蒸發75%（周二急彈12%後，年初至今仍跌53%）；從去年第四季起連續三季分別虧損20.1億、2.73億、15.9億瑞郎；CDS價格（相當於債務違約的保險成本）火箭式上衝；股票空頭淨額暴增、駐香港私人銀行業務多位高管離職……

 

　　處於風頭浪尖的當屬投行業務，繼去年因Archegos爆倉風波慘蝕至少51億美元後，今年第二季再錄稅前虧損近11.2億瑞郎；對此淪為二流水平的部門，瑞信大股東Harris Associates最新警告，該業務必須在未來一兩年內修復，否則應考慮出售、分拆等選項。

 

　　激進加息、俄烏戰事等引發的市場急劇波動，亦拖累瑞信的財富管理業務，僅第二季稅前收入就按季暴跌74%。此外，槓桿融資（承銷Citrix Systems槓桿收購的最終損失仍未知）、合規醜聞等，皆令其金字招牌蒙灰。

 

融資陰影或添動盪　長遠考驗執行

 

　　鑑於此，重整病入膏肓的投行業務，相信將是瑞信月底揭盅的新戰略計劃的焦點，據報或將一拆為三，分別是諮詢業務（未來不排除剝離）、壞賬銀行（專注清算高風險資產）、其他業務，總體思路是向專注財富管理和傳統銀行業務轉型。

 

　　不論方案如何，市值縮水至百億美元（119.2億）邊緣的瑞信，恐面對平倉成本和遣散費用等帶來的天量融資需求，有機構估算，規模或達40億-60億美元。此外，通過裁員縮減規模、成本的計劃能否最終落實扭轉連續虧損，仍是未知之數。

 

　　不過，從瑞信截至6月底的優質流動資產（HQLA）達2380億美元，一級資本充足率（CET1）達13.5%看，說其將複製雷曼時刻無疑言之尚早。更何況，單以CDS價差一度錄歷史新高看，其實仍遠低於同行大摩10年前的峰值。

 

　　新戰略計劃長遠能否重拾投資者信任尚未可知，但眼下的爆雷機會幾乎為零，除非，監管機構自2008年金融海嘯後苦心經營的系統性重要銀行監管框架只是空中樓閣。

 

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