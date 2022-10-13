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13/10/2022

【FOCUS】聯儲紀要鷹派勢大　暴力加息續亮綠燈

#就業市場 #加息 #FOMC
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　　年初起一鼓作氣加息3厘，引發全球股債匯巨震，但在始作俑者FOMC的眼中，原來「通脹迄今幾乎並無減弱跡象(showing little sign so far of abating)」，強調「對抗通脹做得太少，或較做得太多付出更高代價」。聯儲11月會否第四度祭出加息75基點？昨晚公布的9月會議紀要對此續亮出綠燈。

 

做得太少所付代價或更高

 

　　Fed Pivot(美聯儲轉向)何時到來？眾委員就暴力加息有無「異見」？答案隨著昨晚公布的9月議息會議紀要明朗化。

 

　　儘管「幾位(several)」與會者指，面對高度不確定的全球經濟和金融環境，校準(calibrate)進一步收緊政策的步伐，以降低對經濟前景重大不利影響的風險非常重要；隨著政策進入限制性領域，風險將變得更加雙向(two-sided)，但在更主流的鷹派意見前，顯然只佔下風。

 

 

　　紀要顯示，多數(most)與會者指，除了個別對利率敏感的類別，相當大一部分經濟活動及通脹，並沒有對政策收緊作出明顯反應；「許多(many)」與會者強調，對抗通脹做得太少，或較做得太多付出更高代價。

 

不惜推高失業來壓低通脹

 

　　值得留意的是，幾位與會者提及，就業市場緊張局勢升級，雖然工資-價格螺旋尚未形成，但可能構成風險；紀要引述與會者預計，隨著緊縮政策的影響顯現，勞動力市場的供需失衡將逐漸減少，失業率或有所上升－－此或意味，聯儲決意不惜推高失業來壓低通脹。

 

　　但就業市場的滯後反應，恐隨時令聯儲錯判形勢，以9月新增26.3萬份非農就業職位為例，其中休閒酒店業貢獻8.3萬份，製造及建築業貢獻4.1萬份，但金融業卻錄裁員8千人，會計、營銷、廣告、法律等亦是裁員重災區。美國前財長薩默斯就警告，要看到所謂通貨緊縮，失業率需要大幅攀升，此意味經濟衰退幾乎不可避免。

 

　　無論如何，錄半世紀最低的失業率(3.5%)，時隔兩個月再次按月轉升的9月PPI(反映企業轉嫁成本)，錄2020年中初以來最大降幅的9月進口量(顯示供應鏈緊縮未結束)，再加上快將公布的9月核心CPI大概率重返40年高點，都令鮑公大有理由繼續暴力加息，市場逆風遠未去到盡。

 

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