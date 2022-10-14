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14/10/2022

【FOCUS】下月再加0.75厘無懸念　惟留意CPI滯後覆轍

#CPI #加息 #租金 #美股
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　　聯儲輸了嗎？萬眾矚目的美國9月核心CPI加速至6.6%（預期：6.2%）的40年新高，面對看起來根基更廣、粘性更強的通脹怪獸，「加息3厘」被證難傷其筋骨，期貨市場首現聯邦基金利率2023年直逼5%預期。不過，聯儲通過後視鏡來決定油門力度，正顯示愈來愈大的車毀人亡風險。

 

核心服務價格領銜飆升

 

　　9月錄得年初至今最低點的油價，能否大幅拉低通脹？CPI數據顯示 — — 想多了。美國勞工部公布，油價下跌效應僅令9月整體CPI輕微回落至按年升8.2%（8月錄8.3%），但剔除能源和食品價格的核心CPI，加速至按年升6.6%（8月錄6.3%），為1982年8月以來最大漲幅。

 

 

　　百物騰貴蔓延衣食住行，而預示通脹壓力趨向根深蒂固的核心服務價格，月度漲幅折合年率高達9.9%，恐怕最令鮑公膽戰心驚。按月計，汽車租賃漲2.5%、車輛維修保養漲1.9%、快遞服務漲2.9%、醫療保健漲1%（創40年記錄）、機票漲0.8%（按年漲42.9%創記錄）、業主等值租金漲0.8%（按年漲6.7%創記錄）。通脹高企，美國人實際薪資時隔兩個月再錄負增長，過去12個月累計下降3%。

 

　　核心通脹重拾升勢，期貨市場就鎖定FOMC下月2日第四度祭出加息0.75厘，更有近65%押注12月再加息0.75厘。通脹高燒不退，明年聯邦基金利率峰值預測，亦由上月的4.6%左右升至逾4.9%。

 

市場租金、庫存等背馳

 

　　不過，隔夜美股在CPI數據公布後上演絕地反轉，技術反彈、空頭擠壓、程式交易等各種解釋不一而足，而最值留意的，是聯儲通脹指標是否正重蹈去年滯後的覆轍。

 

　　以業主等值租金為例，儘管CPI顯示其按年漲6.7%創記錄，但據線上房地產經紀公司Redfin的市場數據，9月全美租金中位數按年增速已降至2021年8月以來最慢；隨著30年期固定利率抵押貸款平均利率直逼7%，全美房地產經紀人協會數據亦顯示，房屋銷售連續7個月降溫。

 

 

　　此外，CPI顯示食品、服裝價格按年漲11.2%、5.5%，但聯合國糧農組織上周公布的9月全球食品價格指數，卻錄連跌6個月；而在亞馬遜、塔吉特等零售商的貨倉，高達7320億美元的庫存商品正以減價尋求買主。

 

　　木頭姐（Cathie Wood）有關「美聯儲可能在對抗通脹的強硬立場上犯錯，因它正在向後看」的論斷，是否成立需時驗證，但加息愈是落重藥，副作用亦愈明顯，最直接的是恐令華府2023財年的債務利息支出飆至近5800億美元。Will FED surrender？

 

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