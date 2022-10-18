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18/10/2022

【FOCUS】侯俊偉獵殺「大花筒」　恐衝擊能源帳單及養老金

#卓慧思 #英鎊 #侯俊偉
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 　　Hunt becomes the hunter。接替「短命」關浩霆((Kwasi Kwarteng)上任的新財相侯俊偉(Jeremy Hunt)，周一(17日)僅用短短6分鐘，就將英揆卓慧思(Liz Truss) 高達320億英鎊的減稅大計幾近全數剿殺。英國政壇的大逆轉肥皂劇刺激英鎊、英債跳升，但英國人的能源帳單及養老金衝擊正醞釀發酵。

 

卓慧思任期或倒數

 

　　「我犯了一個錯誤，我已解決錯誤，現在要服務國民」，只差毫釐就觸發英國系統性危機的卓慧思，最新將自己標榜為「誠實的政治家」，並暗示不會辭職。但她周一在下議院全程坐於侯俊偉身後一言不發，似預示任期正在倒數；博彩公司就押注，其在首相之位坐滿今年的概率低至三分一。

 

　　以新財相身份回歸的前外相侯俊偉，無疑是現時唐寧街十號最有權力的人。儘管他數月前競逐保守黨黨魁時，曾誓言「上任首日即會下調公司稅至15%」，但昨天在下議院，他擺出力挽狂瀾姿態，彷彿獵手(hunter)上身般，逐一宣布前任關浩霆「迷你預算」多項減稅措施「死刑。」

 

 

　　具體包括，「無限期凍結」原定明年4月下調個人入息稅基本稅率1個百分點計劃（維持20%）；縮短能源補貼計劃由兩年至六個月；取消降低股息稅；凍結酒精稅；取消海外遊客免增值稅購物計劃等。侯俊偉暗示，月底發布的中期預算案將有更多「令人眼花繚亂的困難決定」。

 

　　320億英鎊「大花筒」政策急轉彎，英鎊兌美元一度企上1.14，30年期英國國債收益率大幅回落至4.37%，錄有記錄以來最大單日跌幅之一。

 

兩計時炸彈未徹底拆彈

 

　　不過凡事都有代價，首當其衝的，恐是英國家庭的能源帳單。英國天然氣暨電力市場管制局(Ofgem)現時設定的上限為3549英鎊(政府補貼計劃限制上限為2500英鎊)，但市場預測，Ofgem明年4月勢再上調上限，最悲觀或高達5078英鎊(諮詢公司Auxilione)，最樂觀亦達4000英鎊(智庫決議基金會)。

 

　　屋漏偏逢連夜雨，英國國家電網首席執行官ohn Pettigrew最新警告，如果天然氣庫存不足，英國家庭明年1月、2月或面臨每日三小時的輪流停電。

 

　　另一受衝擊的或是養老金領取者，鑑於養老金支出上財年佔政府公共支出12%或千億英鎊，未來若每增加一個百分點，將意味支出再增加10億英鎊，侯俊偉拒絕承諾在明年4月，按三重鎖定原則(以通脹、平均工資增長、2.5%的最高者)上調其金額。

 

　　320億英鎊轉向不足平衡政府中期收支，而生活成本危機再回到原地，兩大計時炸彈未有徹底拆彈之下，反對黨工黨的民調優勢已擴大到36個百分點。保守黨未脫險，英鎊也是。

 

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