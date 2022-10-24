【FOCUS】GDP反彈惟隱憂未去　政策空窗期逆風續吹

全球矚目的中國新一屆最高決策架構塵埃落定，上周突遭「延期」的多項重磅經濟數據終於周一(24日)揭盅－－三季度GDP大幅反彈；進口持續疲軟；房價跌跌不休……

汽車產銷靚麗，基建投資加速

經歷一季度的-6.8%、二季度的0.4%，中國三季度GDP顯著反彈至按年升3.9%(預期:3.4%)；消費、投資、淨出口分別貢獻52.4%、20.2%、27.4%。

先看佔GDP逾半壁江山的消費，儘管9月之初西南重鎮成都進入「原則居家」狀態，深圳疫情亦再起，拖累按年增幅放緩至2.5%(預期:3.3%)，餐飲收入更錄負增長(-1.7%)；不過若看絕對值，商品零售(3.4萬億 VS 3.25萬億)、餐飲收入(3767億 VS 3748億)實際雙雙高於8月，汽車銷售額逾4200億元，比亞迪、特斯拉當月銷量齊創紀錄。

再看固定資產投資，跟先行指標建築業PMI走勢一致(9月創一年新高)，首9月基礎設施投資增速加速至8.6%，為去年5月以來最快。工業增加值方面，水泥、生鐵、鋼材產量按年齊止跌轉升，煤炭日均產量刷新紀錄；最亮眼的仍是新能源汽車，單月產量繼8月突破71萬輛大關後，再上衝至75.8萬輛。

收入增長放緩，全球需求黯淡

不過，統計局點評「三季度經濟運行恢復向好」，背後仍不乏隱憂。首當其衝是居民人均可支配收入增長放緩，首三季實際增長3.2%，遠低於過去十年(2012年-2021年)年均實際增長6.6%，恐預示消費及地產銷售難獲動能。

其次，基建大幹快上充當穩增長抓手，但從水泥產量、挖掘機銷量等高頻數據看，首9月分別錄按年跌12.5%、48.3%；房地產開發投資繼續放緩，72大中城市新房價格按年跌幅錄2015年8月以來最大，一線城市新房價格亦時隔9個月按月再轉跌，恐為不祥之兆。

值得一提的是，中國9月進口增速按年持平0.3%(預期:1%)，與之相對應的，有「全球經濟金絲雀」之稱的韓國當月對華出口按年降6.5%，主打電子元件的台灣地區單當月對大陸(包括香港)出口更按年降13.3%，均顯示全球需求前景黯淡。

時值財金官員醞釀大換班，未來政策重心何去何從？鑑於中共二十大高度強調「安全」，而政府新舊交替料待明年3月全國兩會，在此之前，缺乏明確解決或刺激方案，或令縈繞地產、消費、出口等逆風持續困擾市場，直到12月中央經濟工作會議發出更多關於未來具體經濟政策的信號。