  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

25/10/2022

【FOCUS】辛偉誠「排燈節」上位　印度軟實力再添一筆

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　「For everything there is a season(凡事都有定期)。」9月初以兩萬多票飲恨保守黨黨魁選舉的辛偉誠(Rishi Sunak)，時隔50餘日後卻自動當選；這位印度裔、首位非白人確定將掌舵全球第六大經濟體當天，正值象徵「光明重臨」的印度傳統節日排燈節(Diwali Festival)開啟，冥冥中似有天意。

 

　　從辛偉誠到賀錦麗，再到執掌微軟、谷歌、Twitter、IBM、Starbucks等巨企的CEO，印度裔勢力崛起，正正顯示即將成為全球第一人口大國的印度，軟實力不容忽視。

 

首名非白人英揆，籲保守黨團結

 

　　隨著「前Boss」約翰遜、下議院領袖莫佩琳先後退出，「80後」辛偉誠以42歲之齡，周二(25日)稍後將獲國王查理斯三世正式任命為英揆。200年來最年輕、首名非白人兼亞裔、7.3億英鎊身家富敵王室、政壇「高盛幫」……可謂盡開唐寧街新河。

 

(Conservatives Twitter)

 

　　出生於英國，其身為醫生、藥劑師的父母皆為印度裔移民。跟前任卓慧思處處模仿戴卓爾夫人一樣，辛偉誠亦時常將小時候在自家藥店幫忙記賬的經歷，跟戴卓爾夫人「雜貨商女兒」的身份相提并論。

 

　　擁有牛津、斯坦福金牌學歷的他，當選黨魁後即向保守黨發出警告，「unite or die(要麼團結，要麼消亡)」，誓言回歸財政紀律等核心價值觀，刺激貨幣市場大幅下調英國11月加息預期，2年期國債殖利率錄1993年以來最大跌幅。

 

收拾爛攤子挑戰多，對華或強硬

 

　　不過，英鎊、英債回升並不意味英國政經爛攤子天下太平，辛偉誠接下來將面對的挑戰絕不輕鬆。首先是內閣改組，這些閣員將在周三(26日)的下議院首相例行答問時，坐在其身後見證他如何正面交鋒工黨領袖斯塔默(Keir Starmer)。最新民調顯示，保守黨支持率仍大幅落後高達32個百分點。

 

 

　　之後的考驗是預算案(原定10月31日)和英倫銀行議息(11月3日)，此後則是他11月會否以英國首相身份，出席在埃及舉行的聯合國氣候變化大會(COP27)以及在印尼舉行的G20峰會。倘若他到明年初仍在其位，則需直面能源賬單擔保到期、養老金調整的兩大棘手難題。

 

　　至於對中國的態度，辛偉誠在7月對決卓慧思時，曾稱中國是「對英國和世界經濟和國家安全的最大長期威脅」，「長期以來，英國乃至西方政客都鋪開紅地毯，對中國的邪惡活動和野心視而不見，我將在成為首相後的第一天改變此。」

 

政商精英成展示軟實力重要資產

 

　　無論辛偉誠的仕途如何，他成功入主唐寧街，是繼美國副總統賀錦麗後，再有印度裔在英美主流政壇嶄露頭角(倫敦市長Sadiq Khan及前內政大臣Sajid Javid為巴裔)。

 

(Kamala Harris Twitter)

 

　　除了政壇，三大科技巨頭微軟、谷歌、Twitter的首席執行長亦皆是印度裔，其中去年底執掌Twitter的Parag Agrawal，是標指企業中最年輕的執行長；跟同樣是印度裔的谷歌首席執行長Sundar Pichai、IBM首席執行長Arvind Krishna一樣，三人皆師出著名的印度理工學院　(IIT) 。至於執掌微軟已8年的Satya Nadella，則師出印度的門戈洛爾大學（Mangalore University）。而就在上月，Starbucks最新任命印度裔的Laxman Narasimhan出任首席執行長，其畢業於印度普纳大学(Savitribai Phule Pune University)。

 

　　何解印度裔在政商界所向披靡？用Narasimhan的話說，在印度「你學會了韌性、寬容和尋找出路」，換言之，他們是天生的「問題解決者」。而這些印度裔移民，無疑是總理莫迪通過寶萊塢電影、瑜伽、板球外交、信息技術、數字金融、本土製造等展示印度軟實力的一部分。

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多FOCUS文章

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk