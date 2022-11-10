【FOCUS】廉價資金不再　「大裁員」蠢蠢欲啟

Deja Vu(似曾相識)？MAMAA五巨頭股價節節暴挫之際，Meta首席執行官扎克伯格周三(9日)宣布「公司史上最大規模裁員」，為寒意中的科技公司新添震撼彈。加上風雨飄搖的瑞信，領銜大摩、花旗、巴克萊等一眾華爾街大行瘦身，2008年由雷曼危機引發的「大裁員」潘多拉之盒再次蠢蠢欲啟。

「在線化」不如預期，Meta吞苦果

在各大科技公司中一馬當先大舉招聘的Meta，首席執行官扎克伯格終於承認自己「錯了」；在其精心鋪排的《致員工的信》中，8.7萬僱員大軍確定要裁減13%或至少1.1萬，以更精簡、更高效，此相當於公司自2020年大流行以來新增4.2萬員工數目的逾四分一。

雖然信中迴避Metaverse項目去年至今累計燒錢150億美元，但提及的種種逆風－－大流行帶來的「在線化」永久加速不如預期、宏觀經濟低迷、競爭加劇、廣告收入銳減，勢獲科技巨頭們的共鳴。年初至今，微軟、蘋果、谷歌、亞馬遜分別累挫32%、24%、40%、48%，直逼2008年時的44%、57%、44%、45%。

除了Meta，裁員重災區還包括剛剛被馬斯克收購的Twitter，將瘦身一半涉約3700人；而從老牌的微軟、英特爾、網飛，到後起之秀Shopify、Stripe、Coinbase等，亦都不能幸免。

華爾街大手削成本，最壞威脅未至

利率上升終結廉價資金時代，提醒科技公司思考如何負責任的支出；同受金融環境緊縮衝擊的華爾街，亦大手削減成本。

上月底宣布全面整改的瑞信，計劃本季起裁減2700人，直至2025年削減約9千個職位；除了巨額虧損的投行部門，招牌業務財富管理亦成開刀對象。此外，花旗、巴克萊因應投行業務收入暴跌同加入裁員，大摩據報正考慮裁減亞太地區投行業務約50個職位。

種種情形，令2008年由雷曼兄弟倒閉引發的「大裁員」潘多拉之盒再次蠢蠢欲啟。有「末日博士」之稱的魯比尼進一步警告，人工智能、機器學習、自動化等技術，將摧毀愈來愈多的工作崗位，他甚至預言，像他這樣的經濟學家十年後注定消失，因人工智能將就類似「美聯儲下次加息幅度」等問題做出更精準預測。

當經濟增長、個人財富、工作收入同受範式轉移威脅，無論今晚揭盅的美國10月CPI會否令聯儲眨眼，前路都恐將是更頻繁的金融危機和周期波動。