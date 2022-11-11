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11/11/2022

【FOCUS】西方通脹　東方通縮？

#通縮 #CPI #服務業
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　　西方通脹，東方通縮？美國CPI自2月以來首次回落至「8」字頭以下，華爾街義無反顧再押注「FED Pivot(聯儲轉向)」，美股一飛衝天。太平洋另端，中國繼PPI錄大流行以來首次轉負後，新增信貸縮水至近5年新低，需求疲不能興。

 

核心商品價跌，惟服務業仍高燒不退

 

　　FOMC下月加息75點還是50點？謎底提前板上釘釘。儘管聯儲最關注的核心CPI，10月按年漲幅仍企過去40年來第三高(6.3%)，但環比升幅顯著放緩(0.3% VS 9月0.6%)，且整體CPI連續四個月回落至1月以來最低(7.7%)，幾可確定通脹雲霄飛車已漸踩剎車。

 

　　何為功臣？主推多項核心商品價格按月下跌，包括二手車(-2.4%)、玩具(-1.2%)、服裝(-0.7%)、家用電器(-0.5%)；服務價格方面，醫療保險、汽車租賃、機票同降溫，按月分別跌4%、0.5%、1.1%。

 

 

　　不過，壞消息是，整體服務業通脹仍高燒未退，證據有二：一，住房指數繼續攀升，按月漲0.8%為1990年8月以來最大；二，在外就餐價格漲勢不減(按月升0.9%)，或反映勞動力市場持續緊張，餐廳僱主增加工資以招聘和挽留員工，同樣的情形並發生在酒店業(按月升5.6%)。

 

住戶貸款縮水，PPI、CPI剪刀差續擴

 

　　換言之，美國服務通脹和商品通脹，一個頑固不去，一個漸趨冷卻，此消彼長或令整體CPI相當長時間仍顯著高於聯儲2%的目標，如鮑公上周所言，聯儲顯然「還有一些路要走(still have some ways to go)」。

 

 

　　面對徘徊在歷史高位的通脹，儘管平均信用卡利率升至19.2%，美國消費者9月再舉貸250億美元，消費者信貸未償餘額企上4.7萬億美元大關。與之形成鮮明對比的是，中國10月住戶貸款減少180億元人幣，為4月上海封控以來再現，其中反映房貸需求的中長期貸款僅增332億元，為有記錄以來第三低。

 

　　內地居民加槓桿幾乎停滯，折射民間需求持續疲弱。在此背景下，去年10月高見12%歷史新高的PPI、CPI剪刀差，已連續三個月陷負值，10月報-3.4%。中國經濟是否響起通縮警號？隨著一年一度「雙11」今日正式開鑼，過去13年屢刷新高的交易額，會否首現下滑料提供更多線索。

 

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