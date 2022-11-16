【FOCUS】侵侵搶閘去馬　黨內過關不易

第45任總統競逐第47任總統？本港時間周三(16日)10時，深陷司法調查泥潭的特朗普(Donald Trump)，在自家海湖莊園以一句「America’s comeback starts right now」，正式開啟第三次總統參選長跑。

時值佐治亞州參議員一席仍懸而未決，「狂人」無視黨友反對搶閘卡位，勢令其跟潛在挑戰者佛州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)、前總統彭斯(Mike Pence)、前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)的明爭暗鬥白熱化。

海湖莊園演講一小時，誇口再次偉大

當44歲的佛州州長德桑蒂斯，以高逾150萬票優勢成功連任；當63歲的彭斯明言，「共和黨人在2024年有更好的總統選擇」；當58歲的蓬佩奧在數個總統提名人初選州投放數字廣告－－76歲的特朗普決定「先下手為強」。

美東時間周二晚黃金時段，在金色吊燈、金色座椅、金色地板和「Make America Great Again」藍色橫幅的映襯下，特朗普以洋洋灑灑的一小時演講，正式晉身2024年總統參選人。

美東時間周二晚，特朗普在自家海湖莊園正式開啟第三次總統參選長跑。

一如既往的自我吹捧、攻擊對手－－「在我的領導下，美國是一個偉大而光榮的國家，但現在是一個正在衰落的國家(a nation in decline)……現在我們有一位在全球會議上睡著的總統。」他誇口，自己在任時，美國通脹無影、能源實現獨立、邊境固若金湯、中國舉步維艱、「特金會」後北韓沒有發射過一枚遠程導彈，甚至假如他2020年連任，烏克蘭戰爭將永遠不會發生。

他誓言，很快美國將再次成為一個偉大的國家，而數以千萬的支持者將力抗根深蒂固的腐敗勢力，以使他在2024年當選。

黨內大佬未現身，德桑蒂斯人氣跑贏

儘管「誓師大會」現場座無虛席、捧場者眾，但令此Big Day蒙陰的是，同日民主黨再贏得4個眾議院席位，而「穿高跟鞋的特朗普」Kari Lake最新在亞利桑那州州長之爭中敗北；拜登則在前總統正式「復出」演講開始後不久，在推特發表一段主題為「特朗普辜負了美國」的短片贈興。

最耐人尋味的是，共和黨內大佬包括新任眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)、鐵桿盟友盧比奧（Marco Rubio）均無現身海湖莊園。

而有影響力的保守派組織Club for Growth周一(14日)公布最新民調顯示，在最先進行共和黨總統提名初選的愛荷華州、新罕布什爾州，德桑蒂斯的支持度分別領先特朗普11個、15個百分點；而在兩人的大本營佛羅里達州，以及參議員勝負未決的佐治亞州，德桑蒂斯的支持度更分別領先特朗普26個、20個百分點。

佛州州長德桑蒂斯被視作共和黨的「明日之星」。

換言之，這位「明日之星」顯然是特朗普總統之路的最大絆脚石，為此特朗普警告，一旦「Ron De-Sanctimonious(道貌岸然的羅恩)」參選，不排除爆料。

爭提名或上演泥漿摔角，民主黨樂見

但搶先爆料的卻是前副總統彭斯，他在周二發布的回憶錄《So Help Me God》中，詳述了在國會山莊騷亂前夕和騷亂當天，他跟特朗普的數次對話分歧。在此之前，眾議院「1月6日委員會」詳細描述了特朗普是如何向彭斯施壓。

隨著特朗普宣布參選，一個關鍵的問題成為焦點，即圍繞他的司法調查會否壓力大減。答案是，此並不能確保他免受刑事調查，但可能令相關過程更趨複雜化；司法部或有必要任命一名特別檢察官接管調查，以避免任何出於政治動機的指控。

特朗普贏得鎂光燈，但最高興的應該是民主黨，因中期選舉未現「紅色浪潮」，以及共和黨內可能的提名人泥漿摔角之爭，都將增加其在2024年的勝算。另據美國國家經濟研究所(NBER)最新研究，共和黨支持者的超額死亡率(excess death rates)在過去兩年飆升至民主黨支持者的近兩倍，原因或是新冠疫情下對疫苗的看法差異，並可能無形中改變選舉版圖。