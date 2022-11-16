  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

16/11/2022

【FOCUS】侵侵搶閘去馬　黨內過關不易

#2024總統大選 #特朗普
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　第45任總統競逐第47任總統？本港時間周三(16日)10時，深陷司法調查泥潭的特朗普(Donald Trump)，在自家海湖莊園以一句「America’s comeback starts right now」，正式開啟第三次總統參選長跑。

 

　　時值佐治亞州參議員一席仍懸而未決，「狂人」無視黨友反對搶閘卡位，勢令其跟潛在挑戰者佛州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)、前總統彭斯(Mike Pence)、前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)的明爭暗鬥白熱化。

 

海湖莊園演講一小時，誇口再次偉大

 

　　當44歲的佛州州長德桑蒂斯，以高逾150萬票優勢成功連任；當63歲的彭斯明言，「共和黨人在2024年有更好的總統選擇」；當58歲的蓬佩奧在數個總統提名人初選州投放數字廣告－－76歲的特朗普決定「先下手為強」。

 

　　美東時間周二晚黃金時段，在金色吊燈、金色座椅、金色地板和「Make America Great Again」藍色橫幅的映襯下，特朗普以洋洋灑灑的一小時演講，正式晉身2024年總統參選人。

 

美東時間周二晚，特朗普在自家海湖莊園正式開啟第三次總統參選長跑。

 

　　一如既往的自我吹捧、攻擊對手－－「在我的領導下，美國是一個偉大而光榮的國家，但現在是一個正在衰落的國家(a nation in decline)……現在我們有一位在全球會議上睡著的總統。」他誇口，自己在任時，美國通脹無影、能源實現獨立、邊境固若金湯、中國舉步維艱、「特金會」後北韓沒有發射過一枚遠程導彈，甚至假如他2020年連任，烏克蘭戰爭將永遠不會發生。

 

　　他誓言，很快美國將再次成為一個偉大的國家，而數以千萬的支持者將力抗根深蒂固的腐敗勢力，以使他在2024年當選。

 

黨內大佬未現身，德桑蒂斯人氣跑贏

 

　　儘管「誓師大會」現場座無虛席、捧場者眾，但令此Big Day蒙陰的是，同日民主黨再贏得4個眾議院席位，而「穿高跟鞋的特朗普」Kari Lake最新在亞利桑那州州長之爭中敗北；拜登則在前總統正式「復出」演講開始後不久，在推特發表一段主題為「特朗普辜負了美國」的短片贈興。

 

　　最耐人尋味的是，共和黨內大佬包括新任眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)、鐵桿盟友盧比奧（Marco Rubio）均無現身海湖莊園。

 

　　而有影響力的保守派組織Club for Growth周一(14日)公布最新民調顯示，在最先進行共和黨總統提名初選的愛荷華州、新罕布什爾州，德桑蒂斯的支持度分別領先特朗普11個、15個百分點；而在兩人的大本營佛羅里達州，以及參議員勝負未決的佐治亞州，德桑蒂斯的支持度更分別領先特朗普26個、20個百分點。

 

佛州州長德桑蒂斯被視作共和黨的「明日之星」。

 

　　換言之，這位「明日之星」顯然是特朗普總統之路的最大絆脚石，為此特朗普警告，一旦「Ron De-Sanctimonious(道貌岸然的羅恩)」參選，不排除爆料。

 

爭提名或上演泥漿摔角，民主黨樂見

 

　　但搶先爆料的卻是前副總統彭斯，他在周二發布的回憶錄《So Help Me God》中，詳述了在國會山莊騷亂前夕和騷亂當天，他跟特朗普的數次對話分歧。在此之前，眾議院「1月6日委員會」詳細描述了特朗普是如何向彭斯施壓。

 

　　隨著特朗普宣布參選，一個關鍵的問題成為焦點，即圍繞他的司法調查會否壓力大減。答案是，此並不能確保他免受刑事調查，但可能令相關過程更趨複雜化；司法部或有必要任命一名特別檢察官接管調查，以避免任何出於政治動機的指控。

 

　　特朗普贏得鎂光燈，但最高興的應該是民主黨，因中期選舉未現「紅色浪潮」，以及共和黨內可能的提名人泥漿摔角之爭，都將增加其在2024年的勝算。另據美國國家經濟研究所(NBER)最新研究，共和黨支持者的超額死亡率(excess death rates)在過去兩年飆升至民主黨支持者的近兩倍，原因或是新冠疫情下對疫苗的看法差異，並可能無形中改變選舉版圖。

 

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！► 立即觀看

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#2024總統大選 #特朗普

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk