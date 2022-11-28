【FOCUS】「存亡牌」效用遞減　民進黨遭滑鐵盧

一場「議長訪台」大龍鳳，贏盡全球鎂光燈，卻未能在三個月後加持兩大主角－－繼叱吒國會山莊近20年的佩洛西引退後，迎來1989年以來最大地方選舉潰敗的蔡英文，周六（26日）宣布辭任民進黨主席。

被美將麥克阿瑟（Douglas MacArthur）形容為「永不沉沒航空母艦」的台灣，在冷清的投票率中再現「嘉義以北一片藍」，本質是折射選民對執政當局種種本末倒置的厭倦和不滿，卻冥冥中為驚濤駭浪的台海帶來一絲穩定的高氣壓。

台北失利 桃園不保

四年一度、俗稱「九合一」的台灣地方選舉周末登場，21個縣市（嘉義市長選舉延後到下月18日投票）中，執政的民進黨僅囊括5席（高雄市、台南市、屏東縣、嘉義縣、澎湖縣），錄創黨以來最差紀錄；在野的國民黨橫掃13席，更一舉拿下「六都（6個直轄市）」中的台北、新北、桃園、台中；現任台北市長柯文哲創立的民眾黨，則攻下新竹。

蔣介石曾孫蔣萬安為國民黨重奪台北市長。（蔣萬安 FB）

跟2018年上一次地方選舉相比，今次國民黨失去2席，多過民進黨的失去1席，且國民黨選票流失更甚民進黨（40萬票 VS 15萬票），何解評論一面倒認為後者遭遇滑鐵盧？

答案用5個字概括就是「由北輸到南」。具體而言，不但六都之一桃園由綠轉藍，附帶同樣執政8年的新竹、基隆亦失守；在廝殺最激烈的台北，頭頂抗疫英雄光環的前衛福部長陳時中不敵蔣介石曾孫蔣萬安；即使在深綠的屏東、台南，民進黨得票亦僅分別高出1.1萬票、4.6萬票，可謂慘勝。

年輕、中間選民厭倦

究其原因，看看「六都」錄歷史新低的投票率59.86%，恐顯示民進黨主打的「為台灣挺身而出」存亡牌，令選民厭倦，而圍繞參選人論文抄襲醜聞的炒作，更加劇選民疲勞，最終除了深綠基本盤，來自年輕、中間、理性選民的支持盡失。

選舉前民調就顯示，選民關注的前三大議題分別是經濟、治安、社會福利，政治僅排第四。事實上，儘管台灣第三季GDP按年增4.1%高於預期，但作為增長主要動力的出口已連續兩月錄得負增長（9月、10月分別跌3.1%、6.3%），預期11月將續跌5%至8%。此外，台灣還面對房價高企、老齡化加劇、低生育率等種種棘手難題，換言之，民進黨高呼「抗中保台」迴響有限。

民進黨勉強守住「六都」中的高雄、台南，圖為成功連任的高雄市長陳其邁。（陳其邁 FB）

今次地方選舉如對民進黨當頭棒喝，雖難就此預言2024年大選勝負，但卻或為驚濤駭浪的台海帶來一絲穩定的高氣壓。國台辦就指，選舉結果反映島內「求和平、求穩定、要過好日子」的主流民意。

反思淪大國衝突棋子

值得留意的是，隨著烏克蘭戰火持續，「夾在大國衝突間的棋子」正引發愈來愈反思。繼早前兩岸圓桌論壇協會民調顯示，逾56%台灣民眾表態「不願為美國因素而投入戰爭」後，日本新聞通信調查會的民調亦顯示，高達74%日本民眾「反對/傾向反對」日本派自衛隊與美軍聯手挺台。

與此同時，在美國副總統賀錦麗剛結束訪問行程的菲律賓，對於美國將投入6650萬美元在當地升級改造3個軍事基地，菲律賓有團體湧至總統府抗議美國挑釁，指「EDCA(《加強防務合作協議》)，將實際上使整個菲律賓成為美國的軍事基地。」



此外，對於加拿大政府周日(27日)發布《印太戰略》，誓言應對「破壞性」的中國，加拿大商會主席Perrin Beatty就發表聲明稱，印太地區幅員遼闊且多樣化，相關戰略不可能一刀切，加拿大的優先事項需在國家之間審慎處理。