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29/11/2022

【FOCUS】BlockFi步破產後塵　留心「關鍵人物風險」

#FTX #BlockFi #虛擬資產
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　　Key Person Risk？從馬雲失言，到小扎燒錢，再到「創投之神」孫正義、「幣圈金童」Sam Bankman Fried跌落神壇，最新輪到獲《福布斯》稱為「年輕精英」的Flori Marquez，其擔任聯合創始人的加密貨幣借貸平台BlockFi，周一（28日）步FTX後塵申請破產。

 

虛幣價格雪崩，「先驅」紛墜落

 

　　加密貨幣價格雪崩－－兩大鼻祖比特幣、以太幣齊較歷史高點蒸發四分三；由幣圈大佬CZ背書的幣安幣，亦難逃腰斬；SBF點石成金的FTX代幣，更暴瀉98% — — 曾經站在雪山之巔搖臂呐喊的一眾「先驅」，紛紛墜落。「新興市場之父」麥樸思甚至指，比特幣下一目標是1萬美元。

 

 

　　繼全球第三大加密貨幣交易平台FTX月初申請破產後，估值一度高達30億美元的BlockFi亦最新申請破產。據公司向破產法院提交的文件顯示，債權人超過10萬名，其中僅對前十大債權人的欠款就近12億美元，甚至欠美國證交會3000萬美元（基於1億美元和解協議）。

 

　　除了跟FTX一樣提供加密貨幣交易服務，BlockFi最為人津津樂道的就是，允許持有加密貨幣的人以此為抵押獲得美元貸款，或存入加密資產賺息。其陷入流動性危機早在7月已現端倪，由於貸款對象之一的加密貨幣對沖基金三箭資本（Three Arrows Capital）申請破產，公司錄8000萬美元呆帳損失，但隨即獲「白衣武士」FTX允諾提供4億美元循環信貸額度，並授權對方可以最高2.4億美元的可變價格收購。

 

創始人光環推動市值膨脹終清零

 

　　因為上述交易，已從金童淪為老千的SBF，甚至被主流媒體盛贊為「加密界的摩根大通」；同樣，以為找到救星的BlockFi，實際上只是搭上一艘即將沉沒的僞巨輪，而其從FTX實際獲得的「救助」，僅是2.75億美元的穩定幣。

 

 

本月9日，即在FTX申請破產前一天，Flori Marquez發推強調，「BlockFi所有產品運行正常」；但次日即宣布暫停客戶提款；很快14日承認「對FTX和關聯公司有重大風險敞口」；最終昨日宣布申請破產。

 

　　從FTX到BlockFi大廈一夜即傾，震源是由創始人物光環推動的市值膨脹，最終破滅清零，巨額流動性缺口大白天下。書寫同樣劇本的，還有以無實際抵押的股權擔保，大興槓桿激進投資的軟銀創始人孫正義，最終欠下軟銀高達47億美元。

 

　　當港府篤定「與未來競爭」管理虛擬資產，如何有效防止打著DLT（分布式分類帳技術）技術旗號，實際是操縱、營銷的傳統中心化交易？且看傳言合夥人走佬的港產虛幣交易所AAX倒閉疑雲如何收科。

 

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