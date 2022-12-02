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02/12/2022

【FOCUS】俄烏隔河對峙　難言趁冬休戰

#普京
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　　繼英國工黨前黨魁科爾賓、美國陸軍上將米利明裏暗裏施壓澤連斯基談判後，原本堅稱「只有烏克蘭人才能決定時機」的拜登，周四（1日）突改口稱「準備與普京對話」。當第聶伯河沿岸的氣溫降至冰點，隔河對峙的俄烏，會否有意在這個冬天結束燃燒近300天的戰火？

 

30萬預備役完訓惟戰鬥力成疑

 

　　誰也沒想到，由強人普京一手策劃的「特別軍事行動」，會從上一個冬天膠著至下一個冬天。隨著俄軍4月撤出基輔周邊、9月撤出三大烏東重鎮、11月撤出第聶伯河西岸，智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）數據顯示，烏軍已解放至少7.4萬平方公里領土。

 

　　不過，俄羅斯國防部長紹伊古周三（30日）就稱，動用近3000名教官對逾30萬預備役人員的訓練已完成，「所訓軍人已獲得獨立和集體完成戰鬥任務所需的知識和技能」。面對嚴冬已至，這些「軍人」如何在零度以下氣溫中保持體溫，駕駛老舊戰車在泥濘和雪地上機動，顯然成疑。

 

俄羅斯接連炮轟烏克蘭基礎設施，導致600萬人停電。

 

　　更遭的是，當德國本周再向烏克蘭提供從鋪橋坦克、無人潛艇到救護車、睡袋等事無巨細援助，美國亦與雷神公司簽署12億美元援烏防空導彈系統新採購合同，俄羅斯人被形容為「什麼都缺」，甚至將反艦飛彈用來攻擊地面目標。

 

普京擬持久戰，烏國寸土必爭

 

　　面對戰爭令國內勞動力嚴重短缺，第二、三季GDP分別收縮4.1%、4%陷入技術衰退，一份由俄羅斯官方委託進行的內部調查顯示，55%的俄羅斯人讚成與烏克蘭和平談判，僅25%的人讚成繼續開戰。

 

西方源源不絕軍援烏克蘭，圖為海馬斯防空系統。

 

　　但據接近克宮的消息人士透露，普京根本不打算放棄對烏克蘭的領土主張，不排除今冬有新一輪動員潮，為新的攻勢準備。而普京昨日就稱，用石油和天然氣換來的美元，可以買到從釘子到鑽石的一切，但永不會自己生產出任何東西，「因此，當今形勢正推動我們在眾多領域獨立開展工作，包括獨立生產科學儀器的基地。」

 

　　「北極熊」似有意持久戰，尤其是當歐盟提議成立特別法庭，調查俄羅斯可能犯下的戰爭罪行，任何停火、撤軍、認輸都事關國運。而對烏克蘭而言，澤連斯基對俄羅斯「歸還所有土地」的堅持，除了頓巴斯地區甚至劍指克里米亞，都實際上令雙方同時陷入騎虎難下絕境。

 

　　正如米利一語言道破，「俄烏必須承認，從本質而言，軍事勝利無法通過軍事手段實現。」換言之，雙方的軟肋 — — 一個是油氣收入，一個是西方援助，眼下看，任何一方都暫難直擊對方要害，這個冬天注定漫長。

 

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