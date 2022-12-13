【FOCUS】陸港通關倒計時　「國策」極限反轉有因

當入境京滬的國際旅客可直接居家隔離，已成「公開的秘密」；當深圳福田口岸重現燈火通明，轄區居民獲溫馨提示「加強免疫」－－本港與內地全面免檢疫通關終進入倒計時，Big Day或正正是副總理韓正3月時透露的「原定佳期1月9日」。

從「楊過（陽=過錯）」，180度急轉為「楊康（陽=安康）」，中國內地舉世罕有、轟轟烈烈的三年「動態清零」國策極限反轉，到底何解？對未來又有何啟示？

一切都來得太快

從10月16日二十大報告「堅持動態清零不動搖」，到12月6日中央政治局會議改稱「優化疫情防控措施」，高呼「幹部敢為、地方敢闖、企業敢干、群眾敢首創」，如同對數億國民過去14天行蹤盡在掌握的「通信行程卡」周二（13日）零時壽終正寢，一切都來得太快。

以至於，退燒藥貨架空空如也，發熱門診大排長龍，快遞派送嚴重擠塞……人們終於擺脫核酸、封控的陰影，卻驟然面對「陰陽之變」，既狂喜又焦慮。儘管工程院院士鐘南山稱，99%的Omicron感染者7至10天完全恢復，但繼復旦大學5月模型推算海嘯式爆發或致160萬人死亡後，諮詢公司Wigram Capital Advisors最新預測，即將到來的冬季浪潮或錄百萬死亡，不治數在明年3月中達每日2萬峰值。

既然如此，何解各地抗疫方針紛紛極限反轉，尤其是仍有至少3000萬60歲以上人口未完成全程接種的當下？

政府須實事求是

首要原因，當屬經濟成本接近爆錶。北大國家發展研究院院長姚洋、人行前智囊黃益平等6位經濟學家，本月3日發表《關於放開經濟活動的建議》就指，四季度經濟增速比三季度可能大幅下降；國際清算銀行最新數據顯示，內地非金融部門負債（截至6月底）飆升至51.87萬億美元，佔GDP比例295%錄1995年以來最高，背後是政府大手舉債推波助瀾。

其二，上月爆發的鄭州富士康「逃疫」事件，據報引發創始人郭台銘發信警告，嚴格的動態清零政策將威脅中國在全球供應鏈中的地位；加上蘋果公司計劃加快將部分中國生產線轉移至印度、越南等，同促使抗疫政策優化。

其三，從國家主席近期接連外訪，於印尼G20峰會、泰國OPEC峰會、沙特中阿峰會期間，均是「無罩」現身；到國務院總理上周在安徽出席主要國際經濟機構負責人「1+6」圓桌對話會，並與IMF總裁等人同「無罩」遊黃山，以及官媒敘事改變，可見最高層對Omicron研判已今非昔比。

中國以重新開放迎接二十大開局之年，但或同時在2023年迎來多輪新冠感染潮的衝擊。當民眾驟然面臨病毒擴散的身體、心理雙重壓力，政府實事求是、以人為本，勢是迎接隧道盡頭光明的最大啟示。