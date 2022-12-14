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14/12/2022

【FOCUS】美CPI一年最低　兩隻「黃雀」在後

#每股盈利 #服務通脹 #通脹
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　　美國核聚變研究取得歷史性突破，令「無限」清潔能源進一步接近現實之際，2022年最後一次揭盅的CPI數據顯示，能源商品價格按月大降2%；剔除能源和食品價格的核心CPI按年漲幅亦回落至6%（預期：6.1%），再次錨定周四（15日）凌晨FOMC議息的50基點加幅。華爾街為通脹見頂、升息放緩歡呼，但需留意身後的兩隻「黃雀」－－服務價格粘性及企業盈利下滑。

 

核心商品、住房通脹不足為懼

 

　　年初因俄烏戰爭攪動的能源、食品等供應鏈巨震，推升花旗國CPI於6月錄得9.1%的40年極值，倒逼如夢初醒的聯儲，於6月、7月、9月、11月連續四度暴力加息75基點。

 

　　所謂物極必反，眼見最新公布的11月CPI錄連續第五個月放緩，報7.1%（預期：7.3%）的12個月最低，主席鮑公關注的核心通脹評估新框架「三劍客」之一的「核心商品通脹」，正加速邁向緊縮，汽油跌2%、二手車跌2.9%、機票跌3%、電視跌3.8%、玩具跌1.8%。

 

 

　　「三劍客」之二的「住房服務通脹」，按月升0.6%仍是通脹的最大推手；其中，主要住所租金、主要住所業主等價租金經季節調整後按月分別升0.8%、0.7%。但鑑於勞工部的住房成本數據通常滯後市場實際水平9至12個月，此亦非心頭之患。事實上，全美房地產經紀人協會公布的房屋中位價，10月已較6月的歷史峰值回落逾8%（37.9萬美元　VS 41.4萬美元），Zillow全國租金價格指數亦顯示11月錄連續第二個月下跌。

 

服務通脹粘性+企業盈利下滑

 

　　鮑公明日會否宣布抗通脹之戰勝利？面對「三劍客」之三的「除住房以外的核心服務通脹」粘性依舊，答案顯然為否。

 

　　具體看，11月休閑服務、教育通訊服務、其他服務價格按月分別升1%、1%、0.8%，且過去三個月漲幅較上半年續擴；而亞特蘭大聯儲公布的Sticky-Price CPI，按年升幅更節節加速至6.6%。換言之，有此絆脚石當道，美國通脹重回2%政策目標難如登天，較早時公布的紐約聯儲調查顯示，花旗國家庭對未來一年的通脹預期為5.2%。

 

　　通脹見頂刺激風險資產的動物精神回歸，從美國股債到加密貨幣全線歡呼，勢令即將發布的點陣圖有關終端利率到底多高的預測複雜化，無論如何，地平線上暫難見減息。

 

 

　　另一方面，儘管市場對明年標指500公司的2023盈利增長預期為5.5%，但據重返熊方陣營的大摩策略師Michael Wilson最新發布的圖表，即使公司營收只是溫和放緩，亦都可能對每股盈利構成沉重壓力。再以跟每股盈利亦步亦趨的PPI走勢看，商品價格回落並非股市福音。

 

　　是時候鎖定利潤，落袋為安？

 

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