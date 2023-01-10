【FOCUS】快速達峰利弊參半　留意下月焦點數據

851萬、638萬、626萬、529萬，上海、廣州、北京、成都周一（9日）單日地鐵總客流，似印證國家衛健委官宣的「很多省份都已達到新冠感染高峰」。另一邊廂，官媒近日密集發聲，強調「因時因勢」優化調整，以及選擇今冬放開的時機「應是最佳」。

然而，面對中疾控公布的新增本土確診數據，跟地方政府公布個案數的巨大差異，官方如何總結大城市第一波「快速達峰」的經驗教訓，為第二波疫情反彈做好準備？而國統局預計將於2月28日揭盅的去年人口變動數據，勢成焦點。

人流重現，消費復甦更早

初期遏制-拉平曲線-逐步放寬-走向共存，公共衛生學應對大流行病的典型路徑，隨著內地「動態清零」國策極限反轉掀起的疫情海嘯，似乎直接從第一步跳到最後一步；就連央視記者訪問國家衛健委專家組組長梁萬年，亦引述公眾質疑，「感覺中國的防控政策只有管控和放開兩個階段」。

但在新華社、《人民日報》近日密集的長篇綜述文章中，疫情防控進入新階段，是牢牢掌握戰略主動權、打的是有準備之仗、關鍵時期要有關鍵之舉。從中心城市地鐵重現人流如鯽看，以及多地近日研判已度過第一波感染高峰看，這大概是真的。

中心城市地鐵重現人流如鯽。

而相比海外經濟體第一波Omicron疫情影響約需一季度消費活動才恢復，內地此波消費復甦似乎更早、更快。據坊間測算，過去三年累計的超額儲蓄總規模或逾4萬億元人幣；而李寧（02331）、海底撈（06862）、攜程（09961）、中免（01880）等過去一個月股價齊漲至少一成。

2月28日發布去年人口數據

以快速過峰來穩住經濟大盤並非零代價，據中國工程院公布，僅去年12月短短一個月間，就有16位院士逝世，遠超2019年全年的13位。

更令人側目的是，當中疾控公布內地周日（8日）新增1.4萬宗確診個案，浙江疾控指全省日增約百萬宗新冠感染，近9900萬人口的河南公布新冠感染率高達89%，逾8300萬人口的四川估算整體感染率逾80%，千萬人口的海南預計感染率達50%。

央視記者引述公眾質疑，「感覺中國的防控政策只有管控和放開兩個階段」。

如何為第二波疫情反彈做好準備？構建疫情監測預警體系，加強監測新的變異毒株，以定期核酸採樣掌握社區傳播方式，推進更有效的疫苗接種，完善分級分層醫療體系，達峰後的挑戰都遠未結束。

根據國統局發布的信息發布日程表，2月28日將發布2022年國民經濟和社會發展統計公報，相比2021年死亡人口錄1014萬（死亡率7.18%），2022年數據勢成焦點。