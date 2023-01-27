【FOCUS】美GDP勝預期　技術效應掩暗湧

是異常強韌，還是回光返照？12月零售銷售、時薪增長、新屋開工、領先指標黯淡一片之際，聯儲「軟著陸」的玫瑰色之夢，周四（26日）晚似重新閃現光芒美國— —第四季GDP按季折合成年率增長2.9%，優於預期的2.6%。但深究數據細節，總統拜登口中的「穩健增長」、「史上最強勁的經濟復甦之一」，實則暗湧處處。

庫存飆升最大功臣，首季或反噬

美國經濟分析局（BEA）揭盅去年GDP增2.1%，最揚眉「兔」氣的，除了成功打臉華爾街「溫和衰退」論的拜登，應還有向「軟著陸」目標更近一步的聯儲主席鮑威爾，當然更少不了一眾以木頭姐為首的科技股交易員。

-1.6%、-0.6%、3.2%、2.9%，從首兩季負增長，到後兩季強擴張，美國經濟有何「魔法」？看真些，增速此消彼長實際恐因技術因素。相比去年第一、第二季GDP，因貿易逆差增加、政府開支減少、企業庫存下降拖累而錄負增長，第三、第四季GDP反彈，則歸功貿易逆差下降、政府開支增加、企業庫存上升。

以剛剛公布的第四季數據為例，企業庫存貢獻GDP增速高達1.46個百分點；政府支出、净出口分別貢獻GDP增速0.64個百分點、0.56個百分點。但高企1299億美元的庫存或意味隨之而來的去庫存，將拖累2023年首季GDP表現；政府支出主要集中於轉移支付，而非工程基建及國防；淨出口背後實際是出口跌幅（-1.3%）小於進口跌幅（-4.6）所致。

實際國內需求淪大流行以來最弱

至於美國經濟最重要引擎的個人消費，儘管貢獻GDP增速1.42個百分點，但國際旅行、餐飲服務、醫療保健等服務消費增加，食品飲料、家具、汽車等商品消費減少，顯示通脹蠶食中低收入人士的購買力，而服務業通脹粘性難去。

最值一提的，是剔除貿易、庫存、政府支出等因素後，衡量實際國內需求的私人最終銷售額，第四季僅增0.2%，為2020年3月以來最低。此外，儘管第四季名義個人可支配收入增加2970億美元，但據聖路易斯聯邦儲備銀行數據，美國人去年全年實際可支配個人收入下降6.4%。

現在的問題是，美國人在大流行積累的超額儲蓄（去年底約為1.2萬億美元）將在何時耗盡，進而令美國經濟急速降溫？已現放緩的時薪增幅、職位空缺以及愈來愈廣泛蔓延的裁員，是否意味勞動力市場衰退已至？看看IMF、世界銀行、聯合國三大機構的預測，分別料美國今年GDP增1%、0.5%、0.4%，小心地平線上的不是曙光，而是烏雲。