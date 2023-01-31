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31/01/2023

【FOCUS】PMI升幅近三年最勁　全球通脹前景添迷離

#重開 #PMI #通脹
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　　China is back。重磅數據發布近「真空期」之際，中國優化防疫政策後到底於經濟有何作用，周二（31日）1月官方製造業PMI不單重上擴張區間，按月急升3.1個百分點，更是2020年3月以來最勁。

 

　　基於東方巨龍「突然重新開放」，IMF同日上調今年全球經濟增長預期至2.9%，但其「增長觸底，通脹下降」的預測可能只對了一半。

 

消費品、高技術需求回暖

 

　　春節因素令1、2月主要經濟數據將遲至3月15日才發布，惟國家統計局今早揭盅的製造業、服務業景氣指標，或預示經濟開年顯著回暖。

 

　　先看官方製造業PMI，經歷連續三個月在收縮區間愈潛愈深，1月報50.1（預期：49.8），3.1個百分點升幅為大流行以來第二強。

 

 

　　分項指數中，一馬當先的是新訂單指數，在經歷連續6個月收縮後回升至50.9，其中，消費品製造業、高技術製造業新訂單指數分別大升逾8個、11個百分點。不過，仍有逾半（53.2%)企業反映需求不足，顯示經濟全面解凍復甦仍需時。

 

IMF上調全球今年增長預期

 

　　非製造業商務活動的報復式反彈更立竿見影，1月指數報54.4，勁彈12.8個百分點；其中，前期受疫情影響較大的零售、住宿、餐飲等行業商務活動指數，按月更飆升逾24個百分點以上，齊重返擴張區間。

 

IMF上調今年全球經濟增長預期至2.9%，並預測中國增長5.2%。

 

　　巧合的是，同日宣布上調今年全球增長預測的IMF，就將「中國重新開放」列為對今年全球增長預測漸遠離衰退情境的因素之一（另包括就業市場持續緊張、家庭及企業支出高於預期、歐洲迅速適應能源危機等）。首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas解釋，中國重開意味全球製造業產出增加，供應鏈中斷減少，以及消費者需求增加。

 

金屬、油氣市場悄起波瀾

 

　　不過，IMF認為未來一年「增長觸底，通脹下降」的預測可能只對了一半，看看最新中國製造業「主要原材料購進價格」及非製造業商務活動「投入品價格」兩分項指數，分別錄3個月及7個月最高，再看看年初至今大漲的銅、鋁、鋅、錫，上游通脹似再蠢蠢欲動。

 

 

　　如果說上述金屬在通脹籃子中的佔比偏小，那麼看看油價，儘管布油期貨年初至今跌約2%，但國際能源署近日預期，中國重開將推升全球石油需求至每日1.017億桶的紀錄新高，而美國國內平均汽油價格已連漲五周。去年LNG進口量暴挫近兩成的中國，今年大概率重新加入大買家陣營，或加大歐洲下個冬天的價格壓力。

 

　　值得一提的是，截至上周二（24日）的6周內，對沖基金為首的基金經理以逾兩年最快的速度買入相當於2.32億桶的石油期貨及期權合約；但與此同時，美國原油庫存卻因需求下降，錄2021年6月以來新高的4.485億桶。面對「中國重開」和「美國衰退」兩張底牌，未來通脹是開大還是開小？

 

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