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03/02/2023

【FOCUS】「3A」放榜光環隕　未來聚焦兩關鍵字

#蘋果 #亞馬遜 #谷歌 #成本 #人工智能
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　　當暮色降臨，再鼎沸的笙歌都終將沉寂。三大科技巨擘蘋果（Apple）、谷歌（Alphabet）、亞馬遜（Amazon）周四（2日）揭盅去年第四季業績，全數光環隕落。業績會上的關鍵字有二，「成本」和「AI」。

 

蘋果營收6年首縮水，谷歌廣告跌

 

　　音樂結束了嗎？在這一刻，恐怕是的。全球市值一哥蘋果公布，第四季營收1171.5億美元，按年降5.5%，為2016年以來首次見負；受強勢美元、中國供應鏈中斷、整體宏觀經濟環境三因素拖累，iPhone收入別按年跌逾8%，同為過去兩年來首見。

 

蘋果第四季營收按年降5.5%，為2016年以來首次見負。

 

　　再看近日遭ChatGPT狙擊的谷歌母公司Alphabet，第四季營收760.5億美元，按年升1%，為公司史上第三慢；其中，「現金牛」廣告收入按年降3.6%，跌幅僅次2020年第二季的8%，YouTube收入更連續兩季縮水，按年跌7.8%。

 

　　至於市值排名全球第五的亞馬遜，第四季營收1492億美元，按年升9%，亦為公司史上第三慢；更顯寒意的是2022年虧損27億美元，為2014年以來首次。

 

回歸關注成本，矽谷勢變「腦谷」

 

　　大流行初期推動的需求海嘯不再，疊加廉價資金環境徹底逆轉，以光鮮、慷慨著稱的科技巨無霸們，回歸關注成本。就在上個月，亞馬遜、Alphabet相繼宣布擬裁員1.8萬、1.2萬人，分別約佔員工總數5%、6%。即使是將裁員稱為最後手段的蘋果，首席執行官庫克亦稱，將非常嚴格管理成本，減少某些領域的招聘。

 

ChatGPT崛起勢不可擋。

 

　　去年11月即宣布裁員1.1萬人的Meta，首席執行官扎克伯格繼呼籲員工「回歸鬥志昂揚的文化」後，周三再喊出讓2023年成為「效率年」、「實施更嚴格成本控制」。

 

　　科技巨頭面對的勁敵，除了經濟放緩、利息高企、競爭者眾，更有一個愈來愈具威脅的無形對手 — — AI。深知其苦的首推谷歌，首席執行官Sundar Pichai昨日於業績會就透露，計劃很快推出帶有搜索功能的LaMDA聊天機器人語言模型。庫克同日指，AI是蘋果的主要關注點，其最終將影響人們擁有的「每一種產品和服務」。

 

　　當矽谷人紛紛將「Silicon Valley」改稱為「Cerebral Valley（Cerebral有關大腦）」、「Bayes Valley（Bayes有關條件機率）」，舊黃金時代結束，更美好新世界在前？

 

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