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15/02/2023

【FOCUS】利率峰值再轉升　增聯儲犯錯成本

#聯儲 #CPI #加息
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　　先聽好消息，還是壞消息？好消息是，美國1月CPI連續七個月放緩；壞消息是，市場對聯儲終端利率峰值押注由不到一個月前的4.9%樓下，急升至逼近5.3%。美息「Higher for Longer」預期捲土重來，意味更高資金成本及聯儲一旦犯錯的更大殺傷力。

 

通脹降溫似呈「降不動」

 

　　當通脹（CPI）、核心通脹（Core CPI）、超級核心通脹（Supercore CPI），齊齊呈現欲跌還升，債市交易員對2023年減息的願望清單一筆勾銷 — — 不單5月、6月繼續加息的概率分別升至74%、逾半，年底利率企5%以上，摩通首席財務官預期，利率峰值料達5.5%，IMF前首席經濟學家Kenneth Rogoff更不排除高見6%。

 

　　何解「FED Pivot」第N+1次被打臉？看看美國勞工部周二（14日）晚公布，1月CPI按年升6.4%，但相比去年9月8.2%、10月7.7%、11月7.1%、12月6.5%的大步拾級而下，大有「降溫降不動」之態，警號之一即是汽油價格按月止跌轉升。此外，按年分別飆升70%、14%的的雞蛋、飲料，分別錄半世紀、42年最大漲幅，同令「商品通縮論」搖搖欲墜。

 

超級核心通脹未見說服力

 

　　至於最棘手的服務業通脹，兩大罪魁禍首「房價」及「業主等值租金」，雙雙按月再升0.7%，前者按年升7.9%為逾40年最大漲幅。不過，若按地產經紀平台Redfin的數據，全美房價（截至12月）按年漲幅實際僅1.3%，似印證聯儲口中的滯後效應。

 

 

　　那麼，再看看主席鮑威爾最新仰賴的通脹溫度計 — — 超級核心通脹，即是繼核心通脹剔除食品、能源後，再剔除住房後的服務價格。此新寵能否提供通脹正在降溫的論據？答案恐怕令人失望。以三個月年化水平計，市場推算1月仍高達3.7%至5.2%，大幅高於聯儲2%的政策目標。

 

「不著陸」意味高息持續

 

　　鑑於此，市場的關注焦點再次轉向利率峰值，反映核心通脹未能如期下行的時間愈長，聯儲被逼繼續加息的機會就愈高。

 

　　有何後果？隨著謎一般強勁的就業數據，令刷新倒挂紀錄的2年／10年期孳息所發出的衰退警號頻添「誤鳴」的黑色幽默意味，市場在爭議美國經濟最終是「軟著陸」還是「硬著陸」之際，最新加入「不著陸（no landing）」可能，即經濟保持增長、通脹頑固不下、利率維持高位。

 

 

　　倘若此情境成為現實，不單個人、企業、華府皆面臨更高資金成本，僅美國財政部去年第四季就支付創記錄的2130億美元美債利息，按季飆升300億美元，更多公司加入裁員瘦身之列，更令聯儲緊縮矯枉過正的犯錯機會愈積愈高，一旦崩潰，殺傷力勢愈大。

 

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