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09/03/2023

【FOCUS】鮑公作證　步步驚心

#鮑威爾 #超額儲蓄
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　　預期管理變步步驚心。周二(7日)、周三(8日)連續兩日，聯儲主席鮑威爾赴國會山就貨幣政策半年度報告作證，不到24小時之間，市場對3月加息50基點押注，即由首日聽證開始前的僅三成(32%)，飆升至最新近八成(76%)。

 

口風突變，加息半厘押注飆升

 

　　開年從FED Pivot大賺一筆的股債市場，還是要看鮑公臉色。前日一句「如數據顯示有必要，將準備加快升息步伐」，推升兩年期美債孳息率突破5%，美匯指數刷新今年高位；另一句「終端利率水平或高於此前預期(12月點陣圖顯示為5.1%)」，刺激期貨市場押注至近5.7%，而2月初僅在4.9%樓下。

 

 聯儲主席鮑威爾赴國會山就貨幣政策半年度報告作證。(AP)

 
　　儘管鮑公昨日略放軟語調，聲稱未就3月加息幅度做出決定，但兩年期國債孳息率繼續攀升，跟十年期的倒挂幅度刷新110基點的逾40年紀錄。

 

　　「Longer for higher」從「狼來了」變「狼真的來了」，伴隨華爾街談論「6%」之聲四起，坊間對鮑威爾時而「商品緊縮已經開始」「未來幾月小幅加息」，時而又「最新數據強於預期」「準備加快升息步伐」，感到無所適從，對沖基金Citadel創始人Ken Griffin甚至直言，鮑威爾應「Say less」。

 

數據依賴，實際常釋矛盾訊號

 

　　聯儲唯「數據依賴」馬首是瞻，但所謂「數據」本身，實則波動無常甚至時常發出相互矛盾的訊號。

 

 


　　以美國勞工部最新公布的1月職位空缺為例，標題數字1080萬連續5個月超出預期，但建築業職位空缺卻急降24.8萬個至低於大流行開始前水平。此外，美國最大在線地產平台Zillow數據顯示，2月租金結束之前5個月跌勢回升，儘管漲幅僅0.3%。更撲朔迷離的是零售數據，一邊是美國人信用卡餘額創新高，另一邊是零售消費韌性不減，到底此一美國經濟最大動力是冷是熱？對此、哈佛大學、斯坦福大學、西北大學三位經濟學教授的聯合論文似揭示少許端倪。

 

　　論文的核心觀點是，邊際消費傾向更高的窮人理論上更快耗盡超額儲蓄，但基於一個人的支出是另一個人的收入，此意味大流行期間的刺激措施，將在很長時間內持續推升美國需求和通脹，直到全部超額儲蓄最終以涓滴細流方式，匯集到1%的超級富豪手中，而此過程或長達5年。

 

　　有無方法更快速耗盡超額儲蓄？論文認為，除了通脹侵蝕、提高息率之外，還有一方法即是加稅。巧合的是，拜登將於周四揭盅的預算案，就擬未來十年削減赤字近3萬億美元，並對高收入者徵收新稅。

 

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