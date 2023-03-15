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15/03/2023

【FOCUS】首2月經濟乍暖還寒　地產兩數據「消失」

#消費 #數字中國 #房地產
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　　新總理李強「實現5%目標不易」話音剛落，中國首2月重磅經濟數據即顯示乍暖還寒。其中，被視作2023年「挑大梁」的消費，結束三個月負增長轉正，但去年一枝獨秀的汽車銷售驟然凋零；備受關注的房地產，受惠居民部門貸款大幅改善，商品住宅銷售額同重回正增長，但「兩數據消失」、「一數據飆升」，恐顯露不祥之兆。

 

汽車風光不再，首2月跌9%

 

　　國家統計局周三（15日）揭盅「後疫情」開局首份成績單，最矚目當屬今年經濟主拉動力的消費。繼去年10月、11月、12月接連縮水0.5%、5.9%、1.8%後，首2月一舉回升3.5%，其中餐饮收入勁增9.2%，錄19個月最高。而商品零售復甦依然緩慢，按年增2.9%，若對比去年11月、12月兩個月的總和，首2月的服裝鞋帽、通訊器材、化妝品、日用品的銷情實際呈降溫。

 

 
　　折射消費信心依然薄弱的是耐用品，首2月家電、汽車銷售按年分別跌1.9%、9.4%；為谷汽車銷量，各車企本月掀起價格戰，地方政府亦紛紛祭出補貼，但未來燃油車與新能源車、新能源車之間的激烈廝殺顯然未結束。

 

購地面積、成交價款消失

 

　　再看跟消費信心息息相關的房地產，首2月開發投資、新開工面積、開發商到位資金等繼續負增長，而「土地購置面積」「土地成交價款」兩項統計指標消失不見，更是耐人尋味。

 

　　唯一的亮點是住宅銷售額，按年增3.5%至1.4萬億元，背後料是剛剛結束15個月縮水的住戶貸款發功。但分地區看，雲集京滬、浙江、江蘇、廣東等的東部地區，佔據全部商品房銷售額的近六成(59%)，足見春節這波樓市小陽春極不均衡。

 

　　更不祥的是，2月末商品房待售面積較去年底飆升逾9100萬平方米，超過去年全年新增5300萬平方米的總和，逾6.5億平方米商品房如何去庫存，勢成未來挑戰。

 

高技術服務業投資值留意

 

　　最後是固定投資，首2月基礎設施投資、製造業投資分別按年增9%、8.1%，低於2022年的9.4%、9.1%；高技術服務業投資增速則從去年的12.1%續加速至12.3%。何解「高技術服務業投資」值得留意？

 

 
　　回看2月底印發的《數字中國建設整體布局規劃》，以及機構改革方案新組建「國家數據局」，足見數字基礎設施建設將是未來新型投資的重中之重，而「高技術服務業投資」正覆蓋信息傳輸、信息技術服務、數字內容服務等。無獨有偶，在剛剛閉幕的全國兩會上，海南省副省長謝京提交提案，建議支持海南探索國際數據中心試點；較早之前，北京、上海、深圳亦宣布擴大數據基礎設施的新計劃。

 

　　首2月經濟數據呈現企穩回升，而需求不足挑戰仍突出。好消息是，鑑於去年4月上海封城導致的消費、工業生產等低基數效應，二季度GDP增速料迎來階段高點。

 

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