【FOCUS】AI爭鋒趨白熱　經濟社會大震撼

AI爭鋒白熱化，誰將號令天下？「黑馬」OpenAI上周二（14日）剛剛突襲式揭盅ChatGPT-4，搜索引擎「老大哥」Google，周二（21日）終開放Bard聊天機器人回擊。加入戰團的遠不止此，從微軟到臉書，從Adobe到Nvidia，當創造內容的成本無限趨近零，連同AI所展示的成人般心智推理能力，足以令人膽戰心驚。

當GenAI（生成式人工智能）在技術和資本的助推下持續進化，人類這個碳基生物群體的社會、經濟震撼才剛剛開始，最新的一例是，從美國政府到公司都正取消大學學位要求；AI無所不在的世界，技能或將長青過學位。

Bard機器人硬撼ChatGPT-4

當ChatGPT、新Bing（附聊天機器人功能）的活躍用戶雙雙突破1億，Google面對AI新勢力崛起，愈來愈似「起了個大早，趕了個晚集」。儘管標榜數據庫擁有高達5000億個參數，大幅跑贏ChatGPT-3的1750億個（ChatGPT-4暫無官方參數值公布），但周二上線的Bard僅開放英美地區的部分用戶訪問（其餘需等待候補），且只支持英文文本對話。

Google周二上線的Bard僅開放英美地區的部分用戶訪問。

相比之下，ChatGPT-4能閱讀圖片以及表格，乃至根據網頁手繪圖編寫HTML代碼；除了法律、微積分、物理、經濟學等「考試成績」較GPT-3.5大幅提升，其在相當於「讀心術」的Faux-Pas Tasks（失態偵測測驗）中的表現，已從GPT-3.5的不到9歲小孩的心智推理水平，進化至成年人水平。

微軟、Adobe、Nvidia加入

Google面對的另一勁敵則是微軟（OpenAI的投資方之一），繼2月將基於GPT-3.5技術的AI聊天機器人加入搜索引擎Bing，短短一個月令活躍用戶突破1億後，本月中再在其王牌產品Microsoft 365中嵌入Copilot（部分以ChatGPT為基礎），升級PowerPoint、Word、Excel、Outlook等功能，包括總結會議討論要點、根據提示創建PPT文檔等。

Adobe Firefly能編輯視頻，例如更改天氣。

不甘落後的還有老牌圖像軟件公司Adobe，昨日宣布推出GenAI創作模型Firefly，能根據日常語言的關鍵詞創作圖像／聲效、編輯視頻（例如更改天氣）等。同日有新動作的還包括芯片設計公司Nvidia，最新GenAI雲服務NeMo，能幫助不同領域的企業構建自己的生成式人工智能語言模型，優化自身的應用程式。

「證書天花板」 VS 獨特技能

文本、圖像、視頻、代碼、應用程式……當GenAI令創造內容的成本無限趨近零，如同蒸汽機、芯片的發明，將人力成本、計算成本無限趨近零，伴隨人類生產力再次飛躍的憧憬，有關「哪些工作將被取代」的討論甚囂塵上；另一方面，又引發深層洞察、道德思考可能倒退的擔憂。

GenAI令創造內容的成本無限趨近零，圖為AI生成圖片。

語言學泰斗Noam Chomsky最新就指，跟ChatGPT及同類產品狼吞虎咽地處理數百兆兆字節的數據相比，人類大腦尋求的，不是推斷數據點之間的粗暴關聯（brute correlations），而是創造解釋，例如通過蘋果墜地，發現萬有引力。

但在AI日漸無所不在的世界，獨特技能或將長青過學位證書。在美國，賓夕法尼亞、猶他、馬里蘭、阿拉斯加等州，州政府已取消大部分職位對大學學位的要求；google、IBM、達美航空等公司亦降低某些職位的學位要求；更多高中生正傾向從升讀大學轉為職業課程。數據顯示，現時全美不同行業的學徒數高達80萬名，較十年前增加50%。