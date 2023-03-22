  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

22/03/2023

【FOCUS】AI爭鋒趨白熱　經濟社會大震撼

#人工智能 #ChatGPT
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　AI爭鋒白熱化，誰將號令天下？「黑馬」OpenAI上周二（14日）剛剛突襲式揭盅ChatGPT-4，搜索引擎「老大哥」Google，周二（21日）終開放Bard聊天機器人回擊。加入戰團的遠不止此，從微軟到臉書，從Adobe到Nvidia，當創造內容的成本無限趨近零，連同AI所展示的成人般心智推理能力，足以令人膽戰心驚。

 

　　當GenAI（生成式人工智能）在技術和資本的助推下持續進化，人類這個碳基生物群體的社會、經濟震撼才剛剛開始，最新的一例是，從美國政府到公司都正取消大學學位要求；AI無所不在的世界，技能或將長青過學位。

 

Bard機器人硬撼ChatGPT-4

 

　　當ChatGPT、新Bing（附聊天機器人功能）的活躍用戶雙雙突破1億，Google面對AI新勢力崛起，愈來愈似「起了個大早，趕了個晚集」。儘管標榜數據庫擁有高達5000億個參數，大幅跑贏ChatGPT-3的1750億個（ChatGPT-4暫無官方參數值公布），但周二上線的Bard僅開放英美地區的部分用戶訪問（其餘需等待候補），且只支持英文文本對話。

 

Google周二上線的Bard僅開放英美地區的部分用戶訪問。

 

　　相比之下，ChatGPT-4能閱讀圖片以及表格，乃至根據網頁手繪圖編寫HTML代碼；除了法律、微積分、物理、經濟學等「考試成績」較GPT-3.5大幅提升，其在相當於「讀心術」的Faux-Pas Tasks（失態偵測測驗）中的表現，已從GPT-3.5的不到9歲小孩的心智推理水平，進化至成年人水平。

 

微軟、Adobe、Nvidia加入

 

　　Google面對的另一勁敵則是微軟（OpenAI的投資方之一），繼2月將基於GPT-3.5技術的AI聊天機器人加入搜索引擎Bing，短短一個月令活躍用戶突破1億後，本月中再在其王牌產品Microsoft 365中嵌入Copilot（部分以ChatGPT為基礎），升級PowerPoint、Word、Excel、Outlook等功能，包括總結會議討論要點、根據提示創建PPT文檔等。

 

Adobe Firefly能編輯視頻，例如更改天氣。

 

　　不甘落後的還有老牌圖像軟件公司Adobe，昨日宣布推出GenAI創作模型Firefly，能根據日常語言的關鍵詞創作圖像／聲效、編輯視頻（例如更改天氣）等。同日有新動作的還包括芯片設計公司Nvidia，最新GenAI雲服務NeMo，能幫助不同領域的企業構建自己的生成式人工智能語言模型，優化自身的應用程式。

 

「證書天花板」　VS 獨特技能

 

　　文本、圖像、視頻、代碼、應用程式……當GenAI令創造內容的成本無限趨近零，如同蒸汽機、芯片的發明，將人力成本、計算成本無限趨近零，伴隨人類生產力再次飛躍的憧憬，有關「哪些工作將被取代」的討論甚囂塵上；另一方面，又引發深層洞察、道德思考可能倒退的擔憂。

 

GenAI令創造內容的成本無限趨近零，圖為AI生成圖片。

 

　　語言學泰斗Noam Chomsky最新就指，跟ChatGPT及同類產品狼吞虎咽地處理數百兆兆字節的數據相比，人類大腦尋求的，不是推斷數據點之間的粗暴關聯（brute correlations），而是創造解釋，例如通過蘋果墜地，發現萬有引力。

 

　　但在AI日漸無所不在的世界，獨特技能或將長青過學位證書。在美國，賓夕法尼亞、猶他、馬里蘭、阿拉斯加等州，州政府已取消大部分職位對大學學位的要求；google、IBM、達美航空等公司亦降低某些職位的學位要求；更多高中生正傾向從升讀大學轉為職業課程。數據顯示，現時全美不同行業的學徒數高達80萬名，較十年前增加50%。

 

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#人工智能 #ChatGPT

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk