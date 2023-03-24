  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

24/03/2023

【FOCUS】TikTok鬧劇2.0　醉翁之意不在酒

#TikTok
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　Sell or Ban，似曾相識。時隔兩年半，在美月活用戶（MAU）突破1.5億的短視頻平台TikTok，再成華盛頓政客的眾矢之的。周四（23日），新加坡籍的TikTok首席執行官周受資在國會山出席近5小時作證，幾淪為驢象議員表演對華強硬的鬧劇。經歷從特朗普政府到拜登政府的兜兜轉轉，大做TikTok文章，醉翁之意不在酒。

 

時隔兩年半再回起點

 

　　當中美對峙再次因TikTok而升溫，最失落的恐怕是前總統特朗普；原因是，他早在2020年8月簽署的行政命令，要求TikTok「Sell or Ban」，在連遭法院叫停、拜登撤銷後，如今再次回到起點──拜登政府本月再依葫蘆畫瓢祭出「Sell or Ban」。

 

 TikTok在美月活用戶（MAU）突破1.5億，影響力不容小覷。

 

　　跟特朗普當年要求TikTok「45天內賣盤、否則封殺」如出一轍，今次由美國外國投資委員會（CFIUS）推動的「強制出售」，要求TikTok的大股東字節跳動出讓股份，否則將面臨禁令。中國商務部昨日就此回應稱，「強制要求出售TikTok，將嚴重損害包括中國在內的各國投資者赴美投資信心」「出售或者剝離TikTok涉及技術出口問題，必須按照中國的法律法規履行行政許可程序，中國政府將依法作出決定」。

 

議員譁眾取寵鬥強硬

 

　　中美對峙再添火藥味，眾議院昨日座無虛席的聽證會上，儘管周受資在開場白強調，TikTok總部設在洛杉磯和新加坡，在美國有7千名員工；美國的數據存儲在美國本土，由美國公司負責、美國人監督；已花費逾15億美元用於嚴格的數據安全工作，但議員們仍爭相以「手機上的間諜氣球」、「監視美國公民」、「以利潤的名義讓兒童上癮」、「剝削子孫後代的武器」，乃至頻頻打斷周的發言、集體嘲笑、拍桌子來展示對華強硬。

 

 新加坡籍的TikTok首席執行官周受資在國會山出席近5小時作證。

 

　　TikTok發言人在聽證會結束後發表聲明稱，「周準備好回答國會的問題，但不幸的是，這一天被政治譁眾取寵所主導，沒有承認已經在進行中的真正解決方案。」

 

意在爭奪數據影響力

 

　　跟議員們將「國家安全」掛在嘴邊相比，Quinnipiac University的最新民調顯示，18-34歲的美國人有高達63%反對TikTok禁令。在聽證會當天，有TikTok的創作者在國會山莊外抗議封殺，甚至有人高喊「See you all on VPN Tok」。

 

　　曾經邀請TikTok創作者訪問白宮的拜登，為何寧願仿效特朗普Sell or Ban，也不願訴諸全面私隱立法？玄機不在有關國安的猜測，而是另有醉翁之意。一是煽動恐慌、展示強硬；二是意在爭奪數據，為己所用。

 

　　眾所周知，YouTube、Instagram都有類似的短視頻平台，但TikTok脫穎而出的一大利器即是其精準且高度個性化的算法，能令使用者在平台停留更長時間，此對政客而言無疑是珍貴資源。值得一提的是，在蘋果APP Store排行榜上，排名美國下載量前五的有四個都有中國公司背景，包括Temu（拼多多旗下）、Capcut（字節跳動旗下）、Shein（成立於南京，總部設於廣州）、TikTok。倘若APP封殺鬧劇持續擴大，恐加速中美脫鈎，再添兩國關係動盪。

 

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#TikTok

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk