  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

27/03/2023

【FOCUS】第三隻「潘多拉之盒」　法國以色列預開啟

#以色列 #法國
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　俄烏戰爭、銀行危機，下一個「潘多拉之盒」－－國家內戰，似乎正在開啟。就在周日（27日），數以萬計以色列人走上街頭，抗議總理內塔尼亞胡的司法改革；上周四(23日)全面升級怒火街頭的百萬法國人，預告周二(28日)舉行第十次全國罷工。

 

法國抗議提高退休年齡瀕失控

 

　　當山雨欲來的德銀接替瑞信成為金融圈最新風眼，法國巴黎、波爾多以及以色列特拉維夫、耶路撒冷的街頭，危機同接近沸點，深遠影響不容小覷。

 

法國圍繞「將最低退休年齡提高至64歲」的大鬥法，正愈來愈傾向失控。(資料圖片)

 
　　先看法國，總統、工會自1月以來圍繞「將最低退休年齡提高至64歲」的大鬥法，因雙方各不相讓，正愈來愈傾向失控。在馬克龍上周動用憲法條款，令改革法案在下議院直接過關，並僥幸勝出反對黨的不信任投票後，堆積如山的垃圾、癱瘓的交通網絡，已不足以表達示威者的憤怒。

 

　　焚燒市政廳、跟警方衝突、包圍煉油廠、阻止水庫工程…上周四的示威狂潮被形容為「正處於起義前夕」；馬克龍周五(24日)堅稱「不會向暴力屈服」後，工會揚言明日再舉行第十次全國罷工。

 

右翼提議司法改革背後有盤算

 

　　再看以色列，自內塔尼亞胡領銜利庫德集團去年11月勝出大選，組建「史上最右翼」政府，其提議的司法制度改革在全國引發的抗議至今已持續逾兩個月。法案旨在允許議會簡單多數即可推翻最高法院裁決，為全面吞并約旦河西岸、放寬交戰規則、增加極端正統派補貼等議程鋪路。

 

　　此舉遭到民眾、軍隊、官員等廣泛反對；內塔尼亞胡周日(26日)宣布將反對司法改革的國防部長Yoav Gallant撤職，激發起更大規模抗議，大學、醫生、工會等呼籲周一舉行總罷工。

 

內部爭權，顯財富價值觀鴻溝

 

　　法國、以色列接連爆發連環示威，看起來互不相關，但背後實則異曲同工－－爭奪權利。在法國，當地去年平均可支配月收入錄2340歐元，僅比2016年的2238歐元上漲不到5%。高企的通脹、低迷的工資，所幸福利保障相當完善，不但僱員每周工作時間設定為35小時，每年定期休假30個工作日，法定退休年齡更低於一眾發達國家。因此，馬克龍推動將退休年齡由62歲提高至64歲，無疑是動了法國人引以為傲的福利奶酪。

 

 內塔尼亞胡組建以色列「史上最右翼」政府，並提議司法制度改革。(Benjamin Netanyahu Twitter)

 

　　而在以色列，司法制度改革之爭，本質是極端正統派猶太人，跟世俗自由派猶太人及阿拉伯群體之爭；盡管前者在政治上佔據主流地位，但後者卻主導經濟，包括繳納逾八成的稅款、主宰高科技產業等。此從內塔尼亞胡政府上台後短短兩個月，就有獨角獸公司領銜撤出逾230億美元資金可見一斑。

 

　　再講深一層，俄烏戰爭、銀行危機、示威罷工，正正是橋水創始人達利歐(Ray Dalio)眼中的三大「地震式」劇變－－大國間衝突、巨額債務貨幣化、財富/價值觀鴻溝引發的內部衝突，並警告地緣政治周期、金融經濟周期、各國政治周期三種力量疊加，將導致動蕩的過渡時期，以及巨大的國內和世界秩序劇變。

 

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#以色列 #法國

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk