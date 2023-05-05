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05/05/2023

【FOCUS】iPhone逆勢「封神」 庫克大手押注印度

#蘋果 #印度 #芯片 #iPhone
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　　宏觀經濟低氣壓，拖累一眾芯片巨頭高通、三星、英特爾、AMD跌落神壇之際，消費科技巨擘蘋果亦時隔近四年，再錄營收連續兩季縮水，惟iPhone意外「封神」，首季大賣513.3億美元（預期：489.7億美元），按年增1.5%（預期：跌4%）。

 

　　相比北美、日本、大中華區首季銷售額按年分別倒跌7.6%、7.1%、2.9%，其他亞太地區逆勢飆升15.3%，難怪蘋果話事人庫克（Time Cook）正大手押注印度。

 

首季銷售額不跌反升並大超預期

 

　　MAMAA（Microsoft、Alphabet、Meta、Amazon、Apple）五巨頭放榜，終於迎來蘋果的壓軸戲。繼去年第四季縮水5.5%後，首季營收再跌2.5%至948.4億美元（預期：926億美元），分產品看，Mac、iPad、可穿戴設備/家居/配件收入分別按年跌31%、13%、0.7%。

 

 蘋果4月在孟買開設在印度的第一家商店。（Tim Cook Twitter）

 

　　此趨勢跟高通、三星、英特爾、AMD等芯片巨頭的首季業績可謂相當同步；其中，三星半導體部門收入急挫49%；高通移動設備、消費電子芯片部門（QCT）收入下跌17%、英特爾台式機/筆記本電腦芯片部門收入大降38%；AMD台式機及移動處理器芯片部門收入暴瀉65%。

 

　　然而，有別於移動設備圖像傳感器巨頭索尼，警告「全球智能手機市場低迷可能延續全年」，以及IDC數據顯示，全球智能手機出貨量連跌七季（首季跌14.6%，其中中國跌11.8%），蘋果的旗艦產品iPhone仍然光環閃耀，首季銷售額不跌反升並大超預期。

 

潛力不可小覷，財團熱身下一代

 

　　何解？背後首推以印度為首的其他亞太地區、中東、拉美的強勁需求。就在4月，蘋果先後在人口密度稱冠全球的孟買、印度首都德里連開兩店；這個人口剛剛超越中國成為第一的大國，智能手機市場過往一直由三星、小米等主導，去年iPhone出貨量僅650萬部，遠低於中國的約5130萬部。

 

 庫克上月到訪印度，會見總理莫迪。（Tim Cook Twitter）


　　不過，若以印度去年智能手機銷售額佔全球近12%、iPhone出貨量實際排名全球第六（僅次美、中、日、英、德）看，其崛起的中產階層、年輕人對高端手機的興趣日增，都有望推動未來銷售擴張。有分析師預計，到2025年，蘋果在當地的銷售額或從現時的近60億美元，大增至200億美元。

 

　　更值留意的是，印度除了是蘋果未來重要的銷售動力來源，更是其製造戰略的新寵兒。自2017年起在印度組裝iPhone SE、iPhone 12/13部分組件後，蘋果去年9月宣布在當地組裝最新款iPhone14，而印度財團Tata Group上月底剛剛完成對台資代工廠緯創廠房的收購，摩拳擦掌為今年稍後組裝iPhone15熱身。印度商務和工業部長Piyush Goyal更不諱言，未來目標是將「印度造」iPhone佔比，從目前的5%-7%提升至25%。

 

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