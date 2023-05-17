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17/05/2023

【FOCUS】共和黨漫天開價　債限談判添迷離

#債務上限 #違約
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　　美國財政部的「錢袋」何時見底？儘管財長耶倫對X-Date的具體日期故弄玄虛，但帳單顯示，其周一(15日)單日就縮水525億美元之劇，現金結餘僅剩874億美元，觸發6月到期的短期國債孳息飆升。深諳「懦夫遊戲(games of chicken)」規則的共和黨冷眼為「國債違約」倒數，周三啟程赴廣島G7峰會的拜登，罕有決定周日提前返國繼續過招。

 

財政部結餘單日淨減525億美元

 

　　隨著聯邦債務的「咪表」早已跳過31.78億美元，令2021年12月核准的31.4萬億美元上限亟需第「N+1」次上調，自1960年來已78次移動「債務上限」門檻的國會山，又到驢象兩黨賣力作秀鬥法時。

 

自1960年來已78次移動「債務上限」門檻的國會山，又到驢象兩黨賣力作秀鬥法時。(White House Twitter)


　　共和黨議長麥卡錫周二跟民主黨談判後的一條推文，「距離拜登成為美國史上第一位國債違約總統僅剩16天」，似乎顯示象黨暫居上風。此從財政部的每日結單(Daily Treasury Statement)可窺端倪，僅周一單日，其帳戶結餘就淨減少逾525億美元，最新報874億美元。而4月30日時，其手中現金尚有3160億美元。

 

　　一旦財政部因手中現金及所有非常規措施用盡，而無法支付美債利息及本金而違約，將掀起體量達24.6萬億美元美債市場的連鎖風暴，包括可能的美債評級下調(2011年標普有此先例)，引發眾多金融機構、結構性產品、非金融公司的評級連環下調，債息飆升加劇經濟衰退風險，據穆迪測算，屆時美國GDP恐跌4%，逾700萬人失業。

 

拜登擬提前回國，QUAD恐難產

 

　　不過，歷史劇本顯示，此末日情景幾無可能發生，但相比平靜的VIX，一個月期美債孳息、反映美國違約風險的5年期CDS雙雙超越2008年金融海嘯時新高水平，何解？

 

反映美國違約風險的5年期CDS超越2008年金融海嘯時新高水平。


　　看看共和黨對「提高債務上限1.5萬億美元」，或「暫停債務上限至2024年3月31日」的核心要價－－將2024財年的可自由支配支出削減至2022財年的水平，意味下個財年的可自由支配支出較本財年跌逾4%。民主黨指摘，此將嚴重損害低收入者、兒童、退伍軍人利益、阻撓應對氣候變化、助長逃稅等。此外，共和黨並試圖一勞永逸將未來十年的可自由支配支出增長，維持每年僅1%，而民主黨期望僅鎖定兩年。

 

　　麥卡錫一邊指「有可能在周末前達成協議」，另一邊又稱「談判沒有解決任何問題，仍然相距甚遠」，都令前景更顯難以預測。由於拜登決定在G7峰會結束後提前回國，澳洲總理罕有宣布，原定下周在悉尼舉行的QUAD四方峰會或取消。

 

　　無論這場「懦夫遊戲」最終贏家誰屬，下一次提高上限的博弈都將不可避免重演，直到無節制失衡的財政花光所有人的錢，「世上最安全、流動性最強的資產」黯然失色。

 

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