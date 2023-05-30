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30/05/2023

【FOCUS】中美競逐登月　民間勢力崛起

#登月 #NASA #神舟十六號
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　　周二（30日）9時31分，神舟十六號載人飛船如期發射並進入預定軌道，意味去年底進入「應用與發展階段」的中國空間站（CSS），將迎來首位平民太空人。而在神舟十六出征前一天，中國並「官宣」多項太空探索鴻圖，包括2030年前太空人登月、研發長征十號及可重複使用火箭、將空間站從T字型升級至十字型等。宇宙星辰背後，各國深空競爭亦日激。相比官方，民間商業化勢力崛起更值遐想。

 

公開徵集載人月球車方案

 

　　自2011年9月試射「天空一號」、同年11月對接神舟八號，中國「十年磨一劍」的載人空間站工程，終於在去年底全面建成，開啟為期10年以上的應用與發展階段。由「天和」核心艙、「問天」實驗艙、「夢天」實驗艙三艙合一組成的中國空間站，今日再迎來新訪客，包括四上太空的指令長景海鵬、80後航天飛行工程師朱楊柱，以及首位非軍方背景的載荷專家桂海潮。

 

中國空間站（CSS）將迎來首位平民太空人、載荷專家桂海潮（左）。（AP）

 

　　同樣吸睛的，是中國載人航天工程辦公室「官宣」，計劃在2030年前實現中國人首次登陸月球，並面向社會公開徵集可供兩名太空人駕駛的載人月球車研製方案。

 

　　此無疑讓人聯想到美國太空總署（ASA）計劃中的2025年Artemis III登月任務，該機構繼2021年與Space X簽署價值28.9億美元的載人著陸器（初版用於Artemis III、改良版用於Artemis IV）合同後，近日再跟Blue Origin簽署價值34億美元的載人著陸系統合同，用於擬2029年進行的Artemis V任務。

 

火箭宇航服到私人空間站

 

　　中國再次明言登月目標，似印證太空總署署長Bill Nelson所說，「我們正在進行太空競賽」，要在競賽中領先，來自民間的盟友不可或缺。

 

Blue Origin設計的月球載人著陸系統原型。（NASA）

 

　　在美國，除了億萬富翁馬斯克、貝佐斯旗下的Space X、Blue Origin，另一私人太空公司Axiom Space在為NASA設計製造登月宇航服、執行私人太空旅遊任務AX1、Ax2後，更計劃在2025年建造私人空間站。緊隨其後欲進軍私人空間站的還包括波音、洛克希德馬丁等。另還有專注3D打印火箭的初創公司Relativity Space。

 

　　在NASA看來，這些民間公司將增加競爭，降低成本，並支持定期登月節奏，促進投資月球經濟，並為未來火星任務準備。那麼中國又如何？答案是同樣值得期待。

 

　　就在本月，位於海南文昌的中國首個商業航天發射場1號主體結構封頂，預計明年6月進行首次發射，將大大提升商用火箭發射能力。而民營藍箭航天擬下月再次試射液氧甲烷運載火箭朱雀二號（LandSpace ZQ-2）。此外，民間勢力還包括研發可回收火箭的深藍航天、研發液體運載火箭的天兵科技、擁有穀神星一號（CERES-1）成熟火箭技術的星河動力等。

 

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