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01/06/2023

【FOCUS】買房客「佛系」　內房商唏噓

#恒大財富 #萬達
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　　當買房客進入「佛系」，開發商的眾生相愈惹唏噓。5月收官，中國房地產信息集團（CRIC）周三（31日）揭盅，百強內房當月銷售額環比縮水逾14%之際，曾獲「世界500強」加持的恒大系旗下恒大財富，公告第三度降低兌付標準；同樣曾經頭頂「中國首富」光環的萬達系，跟銀行講數之餘再擬賣產；而民營頂流的碧桂園亦最新宣布調整架構，發力代管代建……

 

地產銷售急凍，恒大財富再賴賬

 

　　「押注房價永遠不會下跌的人最終會付出沉重代價」，監管層2011年6月在陸家嘴論壇的警告聲，迴響已近兩年，愈來愈高的二手掛牌量、愈來愈謹慎的剛需買房客，齊指向開發商愈來愈緊的現金流。CRIC數據顯示，百強內房5月實現操盤銷售額4853.6億元，按月降14.3%；據機構測算，僅相當於2021年同期水平的35%。

 

CRIC數據顯示，百強內房5月實現操盤銷售額4853.6億元，按月降14.3%。

 

　　位於風眼中心的當屬「債王」恒大，3月一度暴增至逾130.7億的操盤銷售額，4月、5月接連縮水至100億、69.6億。就在昨日傍晚，旗下恒大財富公告，「因公司資金回籠情況不理想，本月可用兌付資金不足，無法按原標準兌付。」此已是許家印2021年9月信誓旦旦，「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能」之後，第三度下調兌付金額。

 

萬達撲水，碧桂園發力代管代建

 

　　儘管規模約400億的恒大財富，相比恒大背負的2724億到期債務（不包括境內外債券）、2459億逾期商票等僅是冰山一角，但眼見距離7月31日恒大清盤呈請聆訊愈來愈近，此時傳來負面消息，無疑令恒大的債務重組之路再添陰雲。

 

萬達據報擬出售上海萬達瑞華酒店以及位於長三角的20家購物中心「撲水」救急。

 

　　同樣苦於財源枯竭的還有昔日首富王健林，其旗下萬達商業管理三度申請赴港上市未果，正面臨2023年底「要麼上市，要麼回購」的現金流高壓。為此，萬達商業繼1月、2月發行總計7億美元債券後，近日再密集與各銀行商討貸款展期，更據報擬出售上海萬達瑞華酒店以及位於長三角的20家購物中心「撲水」救急。

 

　　恒大、萬達兩大地產巨頭跌落神壇，令開發商不惜另闢蹊徑自救。曾經是民營頂流的碧桂園，就揭盅由強地產屬性的組織架構，升級為多元業務協調發展的新架構，包括發力代管代建。事實上，從重資產的「買地+開發」模式，轉向輕資產的「承包+服務」模式，正被愈來愈多開發商視為增加現金流的捷徑。

 

　　地產業由野蠻生長的規模擴張，轉向高質量發展的新模式，陣痛遠未結束，而住房存量佔比78%（IMF 2021年數據）的三線城市，樓價調整風險和地方財政壓力料首當其衝。

 

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