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12/06/2023

【FOCUS】俄烏反攻「羅生門」，戰況7月中前關鍵

#俄羅斯 #反攻 #核武
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　　烏克蘭醞釀已久的「反攻」，周末相繼獲莫斯科和基輔證實，但雙方就進展、傷亡的說法儼如「羅生門」。隨著北約31國7月11日將齊聚立陶宛維爾紐斯召開峰會，而普京同聲稱將於7月7-8日後在白俄羅斯部署戰略核武器，未來幾周的戰況勢是關鍵。

 

熱戰之外，心戰如影隨形

 

　　西方的坦克、戰車、無人機、遠程火箭、防空系統等武器，源源不斷運送至烏克蘭，以及對8個旅(約4萬人)的密集訓練數月後，烏克蘭總統澤連斯基周六(10日)終證實，反攻已經開始。

 

 烏克蘭總統澤連斯基周六(10日)證實，反攻已經開始。(AP)


　　就在此前一天，俄羅斯總統普京剛剛譏諷，烏軍的反攻未實現任何預定目標；而國防部發布德國提供的「豹2」坦克遭摧毀的視頻，隨後被指所謂坦克只是農業機械，顯示雙方熱戰之外，心戰亦如影隨形。

 

　　據智庫戰爭研究所(ISW)的最新評估，烏克蘭至少在巴赫穆特、頓涅茨克、扎波羅熱三個地區展開前線攻勢；基輔最新證實，已解放頓涅茨克西部的三個村莊，並在巴赫穆特向前推進。

 

扎波羅熱攻防恐成消耗戰

 

　　 不過，位於南部的扎波羅熱地區才是焦點。當地不單有歐洲最大的核電站，並且一旦佔領，即可對西側赫爾松的俄軍形成包圍效應；更重要的是，扎波羅熱毗鄰亞速海，對連接克里米亞和俄羅斯之間的陸橋構成直接威脅。就在基輔過去數月籌備反攻的同時，俄羅斯已在廣闊的平原築起強大的混凝土掩體和挖掘成排戰壕。

 

 俄羅斯國防部發布視頻，顯示烏克蘭軍車被擊中。(AP)


　　儘管有裝備精良的美國布拉德利戰車和德國豹2坦克，但烏克蘭在平原地區的任何推進都恐付出慘重代價，並令反攻再次成為曠日持久的消耗戰。

 

　　鑑於此，北約秘書長斯托爾滕貝格上周就預告，下月的維爾紐斯峰會將向烏克蘭發出強烈支持信號；美國駐北約特使則督促各成員國，兌現將2%的GDP用於國防開支的承諾(去年僅美、英、波蘭等7國達到)，並強調此只是底限。

 

北約峰會　VS　戰略核武器

 

　　在俄羅斯方面，佔財政收入三分一的石油和天然氣，5月稅收預算收入降36%至70億美元；另據俄羅斯央行預估，首5月經常賬順差按年降逾81%至228億美元。不過，此仍絲毫未改俄羅斯對特別軍事行動的目標，普京上周五(9日)就指，(戰略核武器)配套設施的建設工作將於7月7日至8日完成，之後將立即採取相關措施在白俄羅斯領土上部署相應類型的武器。

 

 普京聲稱將於7月7-8日後在白俄羅斯部署戰略核武器。(AP)


　　據斯德哥爾摩國際和平研究所（Sipri）最新報告，截至1月，俄羅斯擁有約4489枚核彈頭，超過排名第二的美國的3708枚；Sipri警告，人類正在步入史上最危險的時期之一。

 

　　跟古巴導彈危機時期的美國前總統甘迺迪在1963年曾指，「核大國必須避免令對手做出要麼屈辱性撤退，要麼核戰爭的選項……這種做法只會證明我們的政策失敗，或是令世界集體死亡的願望」相反，拜登似乎正將普京逼向絕境。

 

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