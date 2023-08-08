【FOCUS】7月出口續惡化，三看點值留意

當巴郡的BNSF鐵路運輸業務、美國人的循環貸款、消費品公司銷量齊閃現寒意，中國7月美元計出口按年跌幅持續惡化，似是意料之中。細看數據，有三點值得留意：一，7月對歐盟、美國、東盟、拉丁美洲等出口齊縮水，惟對俄羅斯出口勁增；二，從服裝、鞋帽、玩具等勞動密集型產品到集成電路等電子產品出口遇冷，但汽車出口一枝獨秀；三，進口跌幅急劇擴大，但自香港進口卻反其道而行。

首7月對俄羅斯出口已超去年全年

中央政治局會議「要多措並舉，穩住外貿基本盤」話音剛落，海關總署周二（8日）揭盅，7月美元計出口按年跌14.5%（預期:-12.5%），刷新6月（-12.4%）創下的2020年2月新冠疫情爆發以來最大降幅。

按貿易夥伴看，當月對東盟、歐盟、日本、拉丁美洲、非洲的出口額分別按年跌21%、21%、18%、15%、5%，跟全球製造業PMI連續11個月低於榮枯線所反映的需求低迷一致；對美國出口按年重挫23%，亦跟美國人6月循環貸款（信用卡簽賬為主）錄兩年多來首次負增長遙相呼應。

不過，7月對俄羅斯出口按年勁增52%，首7月雙邊貿易額逾1948億美元，已超越去年全年的1902億美元，距離兩國元首確立的全年2000億美元目標，僅一步之遙。

勞密型產品重災，汽車出口獨秀

外需不景，勞動力成本攀升、疊加供應鏈「中國+1」風潮，傳統的勞動密集型產業出口首當其衝。海關數據顯示，7月服裝、鞋靴、玩具、箱包以美元計出口額，按年分別跌18%、25%、27%、12%；技術密集型產品面對電子消費退潮同難幸免，自動數據處理設備及零部件（電腦、平板為主）、家電、集成電路當月以美元計出口額，按年分別跌29%、4%、15%。

不過，早前取代日本成為頭號汽車出口國的勢頭繼續不減，7月汽車出口逆勢按年增83%；首7月累計出口159.6萬輛，出口額按年飆逾103%。

自香港進口逆勢增，引走資疑雲

至於進口，儘管7月大豆、食用植物油、煤、原油、鐵礦砂、天然氣、紙漿等大宗商品進口量齊按年升，但整體進口額按年變幅從6月的跌6.8%急劇擴大至跌12.4%，主因集成電路、美容化妝品、汽車進口額分別縮水17%、25%、12%，或反映晶片出口限制發酵，以及國貨替代效應。

值得留意的是，中國7月自歐盟、美國、東盟、拉美等進口額齊按年縮水，惟自香港地區進口額按年升67%，首7月累計更飆逾119%，跟原本亦步亦趨的人民幣匯率和香港淨出口走勢背離。如何解讀？回想2015-2016年那輪人幣貶值潮，自香港進口同樣急升，通過虛假貿易走資是否重出江湖，耐人尋味。