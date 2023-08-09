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09/08/2023

【FOCUS】通縮通脹見仁見智，CPI折射需求轉變

#消費 #CPI
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　　一邊是平到笑的豬肉，另一邊是貴到癲的酒店，面對7月CPI（居民消費價格）錄2021年2月以來首次見負，中國到底是「非典型通縮」，還是「結構性通脹」，實是見仁見智。

 

豬肉燃料價崩，核心通脹仍漲0.8%

 

　　當美國、歐洲、日本、新加坡等發達經濟體齊陷通脹苦戰，國統局周三（9日）揭盅，CPI繼6月錄得持平後，7月重現負增長，按年跌0.3%（預期：-0.4%）；加上PPI（工業生產者出廠價格）連續第十個月告負，按年跌4.4%（預期：4%），兩大價格指數「雙跌」亦是29個月以來首次。

 

　　面對西方媒體不乏中國陷「全面通縮」之聲，到底事實如何？看看CPI各分項，同比跌幅最大的首推豬肉（-26%），其次是交通工具用燃料（-13.2%）。此周期性現象從牧原股份、新希望兩大豬肉巨頭預警上半年虧損至少25億元，以及石油巨頭沙特阿美二季度淨利按年急跌38%可見一斑。

 

7月豬肉價格按年降26% ，影響CPI下降約0.41個百分點。

 

　　不過，若扣除食品和能源價格變動，7月核心CPI明顯回升至按年漲0.8%，其中，旅遊價格按年飆升13.1%，應了今年暑假各景區的人頭涌涌。繼「漢庭如家（經濟型酒店）貴瘋了」刷屏後，國慶長假的機票價格亦悄然水漲船高。

 

實質利率高企，倒逼存量房貸下調

 

　　再看PPI，儘管標題數字連續第十個月告負，但似乎已由6月按年跌5.4%觸底，按月跌幅亦收窄至0.2%。其中，生活資料出廠價格按月更轉升至0.3%，呼應近期紙張、彩電、空調、共享單車的漲價潮。

 

生活資料出廠價格按月轉升至0.3%，呼應近期紙張、彩電、空調、共享單車的漲價潮。

 

　　現實的物價感受距離「通縮」猶如十萬八千里，但若單就統計數字而論，CPI的-0.3%讀數，推高實質利率將不利高負債的地方、國企、業主；官媒最新放風指，監管層正推動商業銀行調整存量房貸利率，勢在必行。

 

　　此外，CPI分項漲跌折射居民需求結構轉變，大宗耐用消費（如房產）見頂，必需型消費（如食品）穩定，升級型消費（如旅遊、文娛）方興未艾，而最後者跟政府社會醫療保障、公共服務均等息息相關。鑑於此，不難理解近日醫藥反腐風暴突然升級。

 

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