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15/08/2023

【FOCUS】數據不似預期，央媽橫空減息

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　　周二（15日）一年期MLF（中期借貸便利）利率意外調降15基點，令一致預期按兵不動的分析師大跌眼鏡，但若看看7月全遜預期的工業生產、社消零售、固定投資表現，正式進入負增長的商品房銷售額，急劇縮水的化妝品、汽車銷售，暫停公布的16-24歲青年失業率……央媽時隔兩月再祭減息，且「藥量」加碼至15基點，預料之外，亦是情理之中。

 

實物消費按月驟降，商品房銷售告負

 

　　衡量中國經濟活動冷熱的關鍵數據今早揭盅。國統局公布，7月社會消費品零售總額按年增2.5%（預期：4.7%），絕對值36761億元人幣更是按月縮水近8%。其中，6月一鳴驚人企上4500億元的汽車銷售額，驟然降至3855億元；代表升級類消費的化妝品、黃金珠寶銷售額，雙雙錄去年4月上海封城以來單月最低；跟房地產相關的建築及裝潢材料類，首7月累計跌幅擴大至-7.3%。

 

6月一鳴驚人企上4500億元的汽車銷售額，7月驟然降至3855億元。

 

　　7月住戶中長期貸款再現負增長（-672億元）之際，首7月商品房銷售額亦正式「告負」（-1.5%）；單計7月，商品房銷售額7358億元，按年跌24%。開發商的資金鏈續吃緊，7月通過預售及按揭貸款獲得的資金按年跌23%，自籌資金按年跌21%。而繼恒大、碧桂園後，國企遠洋集團加入違約陣營，涉及未能支付利息2094萬美元。

 

中西東北投資縮水，降幅加至20基點

 

　　需求端疲態未去，供給側又如何？首7月固定資產投資按年增3.4%（預期：3.8%），其中民間固定投資降幅擴大至於-0.5%。基礎設施投資增速節節減速至6.8%。而繼中部地區投資4月率先進入負增長後，西部地區、東北地區7月亦跟隨，換言之，除北京、上海、浙江、廣東、山東等10省市外，其他大部分地區的投資引擎已現熄火，折射地方政府資金壓力及高質素投資項目欠缺。

 

　　鑑於此，繼6月全面降息後，人民銀行今早再意外下調一年期MLF利率15基點，幅度僅次2020年4月大流行之初的20基點，明確釋放出加大貨幣政策刺激力度的訊號，而離岸人民幣兌美元一度應聲跌穿7.31。

 

非對稱為減空轉，服務消費或擔奇兵

 

　　值得留意的是，跟6月相比，今次MLF調降幅度大於逆回購，被視作有意緩解資金在金融體系內空轉。不過，儘管MLF三個月內累降25基點，但包括存量房貸的長期貸款利率重新定價理論上仍需待明年1月1日，因此要改變長期預期，勢需更多財政政策出招。

 

國統局首次發布的服務零售額增速首7月錄20.3%，跟火熱的暑假出行、電影票房、餐飲收入等表現一致。

 

　　好消息是，國統局首次發布的服務零售額增速首7月錄20.3%，大大跑贏首7月的社會消費品零售的7.3%增速，跟火熱的暑假出行、電影票房、餐飲收入等表現一致，若有政策配合，或成下半年穩增長奇兵。

 

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