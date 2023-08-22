  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

22/08/2023

【FOCUS】「賺錢之神」謀鹹魚翻身，ARM上市背後藏暗湧

#ARM #軟銀
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　乘著英偉達（NVIDIA）財報周三（23日）揭盅前的AI狂熱東風，「日本賺錢之神」孫正義面對連續虧損三季的親生仔軟銀，祭出變現絕招－－旗下半導體IP設計巨頭ARM，周一（21日）向SEC提交納斯達克上市申請，擬募資高達100億美元，有望成為繼2019年阿里巴巴（後遭叫停）之後，全球最大IPO。風光無限背後，亦不乏暗湧。

 

指令集架構，如晶片業「掃地僧」

 

　　說到晶片巨頭，人人耳熟能詳的當推高通、三星、英特爾；未料2020年一單ARM擬以400億美元賣身英偉達的交易，遭上述三巨頭群起反對，最終由美國聯邦貿易委員會（FTC）於2021年12月拍板禁止，足見這間位於英國劍橋的晶片設計公司在業界的「掃地僧」地位。

 

ARM指，採用自家技術的250億顆晶片無處不在，其中包括數十億計的智能手機等電子設備。


　　不同於開發自家品牌晶片，ARM的看家本領是將被稱為「指令集架構」的半導體技術，以使用許可形式授予高通、三星、蘋果等晶片研發者，並通過收取「許可證費用（license fee）」以及每一電子設備所安裝晶片的「版稅（per chip royalty）」來盈利。例如，蘋果2020年底發布的自家M1晶片，英偉達最新GH200晶片，都是採用ARM的架構；ARM就指，採用自家技術的250億顆晶片無處不在，其中包括數十億計的智能手機等電子設備。

 

　　ARM報告顯示，第二季收入6.75億美元，按年跌2.5%，因全球智能手機出貨量下滑。但市場就預計，全球半導體IP市場規模2030年料逾94億美元；而孫正義6月亦指，ARM正處於爆炸性增長期的起點。

 

大客戶謀RISC-V，權力平衡啟幕

 

　　如果說螞蟻上市觸礁及阿里股價暴跌引發清倉，令軟銀倒在黎明前，那麼從2016年以320億美元收購ARM，到2020年跟黃仁勛（英偉達CEO）的400億美元失之交臂，再到ARM最新估值據報達640億美元，大舉押注AI革命的孫正義，能否借ARM上市反攻乃至鹹魚翻身，成敗或在此一舉。

 

 大舉押注AI革命的孫正義，能否借ARM上市反攻乃至鹹魚翻身，成敗或在此一舉。

 

　　不過，ARM「2023年最大IPO」光環背後不乏暗湧，首先是其所謂640億美元估值，是以軟銀剛剛以161億美元從自家的願景基金收購25%的Arm股份計算得出，但軟銀承認，該收購價格或並不代表對Arm市值的預期；據Bernstein Research分析師估算，公司估值實際應為400億美元。

 

　　更具挑戰的是，ARM的大客戶高通、谷歌等，都正躍躍欲試另一種指令集架構RISC-V，不同於ARM，RISC-V指向完全開放原始碼模式，意味更低的成本、更多的創新。自高通暗示ARM是「傳統架構」，並早在2019年發布的驍龍865轉向RISC-V後，到去年的小米黃山2S、阿里的玄鐵C908，再到今年Google的Titan M2、中科院第二代「香山」，亦都採用RISC-V。

 

　　簡而言之，儘管目前來看，RISC-V架構開發仍落後ARM很多年，但晶片架構許可市場的權力平衡大幕已啟；「賺錢之神」孫正義今次IPO大龍鳳是贏是輸，都難言誰人笑到最後。　

 

全城注視！銀行定存息率不斷破頂，即上etnet一鍵格出最佳定存息率！► 了解詳情

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#ARM #軟銀

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk