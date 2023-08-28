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28/08/2023

【FOCUS】A股減半印花稅，港府還在等甚麼

#印花稅 #救市 #港股
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　　A股再打響3000點保衛戰，鮑公周末借Jackson Hole年會續出口術絞殺新興市場之際，北京祭出重磅組合拳，其中最矚目當推時隔15年首次調降股票印花稅，刺激港股、A股周一（28日）半日分別飆升1.7%、2.3%，十年期國債收益率亦急彈1.4%。中央就「活躍資本市場」出大招，印花稅貴絕全球的香港還在等甚麼？

 

重磅組合拳連環出

 

　　繼央媽等三部委周五（25日）時隔9年首次明確首置「認房不認貸」後，財政部、稅務總局、中證監周日（27日）再接再厲出招，宣布減半徵收證券交易印花稅（由0.1%降至0.05%），下調證券融資保證金最低比例至80%，階段性收緊IPO節奏，規範上市公司控股股東減持行為，限制再融資節奏及用途等。

 

 

　　消息一出，恒指今早跳空高開3.1%，滬指更暴力高開近5.1%，坊間甚至笑言，前者走勢應了年初「CLSA證券風水風水」的8月見底反彈預測。

 

　　如何評估今次印花稅減半的「藥效」？回看上兩次印花稅調降－－2005年1月23日由0.2%降至0.1%，滬指於其後首個交易日升逾1.7%，接著上落輾轉到2月，企上1300點的全年最高，惟6月暴瀉至全年最低的998點。最近一次是2008年4月24日由0.3%降至0.1%，滬指於其後首個交易日狂飆近9.3%，接著企上3800點，惟其後直插至10月底的1664點才見底。

 

大招扭預期勢有來

 

　　有何啟示？簡而言之，降印花稅短期無疑提振交易情緒，但要催生長期牛市，還需更多更大的政策刺激。以A股由2005年6月998點的至暗谷底，一飛衝天至2008年10月6124點的高光時刻為例，大背景是人民幣升值周期下的資金流入潮，以及股權分置改革下的基金熱。

 

　　此外，A股由2008年10月1664點的海嘯底，到2009年8月直逼3500點，大背景則是2008年底時任總理溫家寶的「4萬億」大計，疊加央媽連續5次減息及4次降準。

 

　　無獨有偶，官媒《中國日報》昨日引述全國政協委員、北京大學社會科學部部長龔六堂指，宏觀經濟政策應從多次小幅調整，轉變為充分利用政策空間，例如「一次減息50基點，可能比五次減息10基點更能顯著影響市場預期。」

 

　　如本欄早前所言，國務院全體會議本月17日首次提出，「對做好下一步工作進行再部署、再推進」，未來數月政策勢進入集中落地期，印花稅減半必然不是最後一個大招

 

加稅兩年得不償失

 

　　中央不惜組合拳展示「活躍資本市場」，「確保完成全年目標任務」的政策意圖，凡事「研究研究」的港府又當如何？好消息是，特首昨日已主動宣布由財爺成立小組，就「如何增加本港股票巿場流動性」，在10月25日他宣讀《施政報告》之前提供意見。

 

 

　　事實上，看看官員直到7月仍企硬稱「調高股票印花稅不影響港股交投活動」的主要理據－－今年首季港股日均成交額，與實施新稅率之前一年（2020年）的日均成交額相若，不難發現相當牽強。

 

　　港股年初至今的日均成交額，若以一季度、二季度、最新7月看，分別為1280億元、1030億元、1023億元，下降趨勢不容置疑，跟2020年的1295億元日均成交額，差距愈拉愈大。另據證券及期貨專業總會測算，港府上調印花稅兩年，此項收入卻不增反減，與早前估算每年可增收120億元，可謂南轅北轍。立即下調港股印花稅，不宜再等！

 

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