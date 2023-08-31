【FOCUS】「半杯水」解讀PMI，財政政策促高壓化債

是「第5個月收縮」？還是「5個月來高位」？中國8月官方製造業PMI周四（31日）揭盅，再引發關於「半杯水」的解讀。同樣爭議「半滿」還是「半空」的還有中國上半年一般公共預算支出，絕對值錄按年增3.9%，但若看赤字規模，則按年大降近38%，或暗示財政政策「留有餘力」。

裝備及消費品製造業標青

國家統計局今早公布，8月製造業PMI報49.7（預期：49.4），連續第5個月低於榮枯線，但卻是連續三個月回升，錄3月以來最高值。

其中最值留意的是，反映內需的新訂單指數擺脫連續四個月收縮，重回榮枯線以上（51.9）；出廠價格指數同擺脫連續五個月收縮收復榮枯線（52），利好企業盈利；反映市場需求不足的企業佔比，從7月的61.1%歷史峰值，略回落至60%以下。

裝備製造業和消費品製造業的生產經營活動預期指數分別處於56和57以上。

製造業大環境邊際回暖，再看具體行業，裝備製造業和消費品製造業表現標青，對應一拖股份、三一重工、中聯重科、美的集團、格力電器、正泰電器等相關企業上半年業績齊齊報喜。

上半年財政赤字不增反降

不過，8月非製造業商務活動指數錄51（預期：50.5），為去年12月以來最低。其中，資本市場服務、保險、房地產等行業低於榮枯線；跟暑假有關的航空/鐵路運輸、住宿、餐飲等行業則位於較高景氣區間。

房地產業商務活動指數續低於榮枯線。

非製造業PMI連續第五個月下行，是否預示紅紅火火的服務業消費後繼乏力？答案是未必。據獨立研究公司China Beige Book最新調查，中國消費者仍在旅遊休閒方面大破慳囊，除房地產之外的各行業就業增長亦加快。

此或部分解釋了上半年財政赤字為何不增反降，即一邊合理加快財政支出進度，一邊壓實地方、部門、房企的債務責任，督促地方統籌各類資金、資產、資源及支持政策，各負其責逐步稀釋債務風險。

8月製造業PMI似顯露中國經濟回升苗頭，下一個觀察點則是7月社會消費品零售增速能否大幅反彈，以及8月成交量錄年內新低的廣州樓市，能否借「認房不認貸」喜迎金九銀十行情。