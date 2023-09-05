  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

05/09/2023

【FOCUS】慕尼黑車展揭幕，「BAC」新勢力崛起

#電動車 #慕尼黑車展
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　一年一度的慕尼黑車展（IAA Mobility）周二（5日）揭幕，造車新勢力雲集的中國，一躍成為僅次德國的第二參展國。不單比亞迪的王傳福、寧德時代的曾毓群、蔚來的李斌、長安（下有「深藍」品牌）的王俊、零跑的朱江明齊為座上賓，更有多款車型首發及開放試駕，盡顯進軍歐洲野心。「BAT（百度、阿里、騰訊）」之後，「BAC（比亞迪、埃安、寧德時代）」正崛起。

 

SEAL U及C10車型歐洲首發

 

　　8月銷量井噴的國產新能源車，誓要闖出更廣闊天地。按銷量計，排名前三的比亞迪、埃安、理想，分別錄27.44萬輛、5.21萬輛、3.49萬輛，按年分別增56%、143%、663%，且全數實現盈利。乘此東風，比亞迪今次借IAA展示6款車型，包括歐洲首發的SUV SEAL U，德國售價44900歐元起，競爭對手直指特斯拉Model 3。

 

比亞迪今次借IAA展示6款車型，包括歐洲首發的SUV SEAL U。

 

　　上月銷量排名第7、8的初創企業零跑及老行尊理想，則將分別展示SUV C10及旗艦產品P7、G9；上汽旗下MG、吉利旗下Lotus、Polestar亦亮相。此外，IAA周三（6日）將舉行主題論壇，王傳福、曾毓群、王俊、李斌、朱江明將分別就「如何加速新能源汽車全面市場化」發表演講。

 

　　就在周一（4日），電池巨頭寧德時代於IAA宣布，年底在中國初步量產新型磷酸鐵鋰（LFP）電池，充電10分鐘即可行駛400公里，稍後將把生產線擴展至德國和匈牙利。

 

行業成資金新寵，陰影未消

 

　　繼年初取代日本成為全球最大汽車出口國後，中字頭電動車企摩拳擦掌進軍歐洲之勢，正令一眾以燃油車起家的老牌車企如臨大敵。大眾汽車首席執行官直認，必須在電氣化、數字化、互聯化方面加快步伐。

 

初創企業零跑展示SUV C10，上半年淨虧損至逾22.7億元。

 

　　從汽車生產到電池製造，新能源車產業興興向榮，亦令其成為資金新寵。就在7月，阿布扎比基金、大眾汽車分別斥10億美元、7億美元入股蔚來、小鵬，近日再傳出歐洲車企Stellantis擬投資零跑。至於上市融資，除了獲確認境外上市備案的極氪、擬明年登錄科創板的埃安，另有為蔚來提供最高續航達1000公里電池的衛藍新能源，同計劃2025年上市。

 

　　「BAC（比亞迪、埃安、寧德時代）」領銜王者之師，但淨虧損、價格戰、產能過剩等陰影仍揮之不去。以蔚來為例，儘管8月銷量位居第5，但上半年累計巨虧逾109億元。另據商品研究機構CRU估算，中國超級電池工廠產能到2030年將增至逾4200吉瓦時，恐超出國內需求的1.5倍。

 

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#電動車 #慕尼黑車展

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨唔係得犯罪活動！當年香港有八成魚蛋來自九龍城寨！？

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

etnet.com.hk