【FOCUS】中國出口四連跌，貿易增長擁兩「奇兵」

總理李強周三（6日）借東盟峰會重申對「全年5%增長目標」信心之際，中國8月美元計出口錄連續第四個月負增長，惟跌幅較7月的新冠大流行以來次低水平收窄。眼見從高新技術到勞動密集型產品出口表現難改頹勢，要提升貿易對GDP增長的貢獻，除了汽車，還另有一「奇兵」。

對美出口連續13個月縮水

出口型經濟體韓國、新加坡、越南、台灣、香港最新出口，分別錄「11連跌」、「10連跌」、「6連跌」、「11連跌」、「15連跌」的大背景之下，海關總署周四（7日）公布，8月份，美元計出口按年跌8.8%（預期：-9.5%），較6月的-12.4%、7月的-14.5%改善。

中國8月美元計出口錄連續第四個月負增長。



分地區看，美國8月反超歐盟、東盟，成為最大出口目的地，但出口額按年仍跌近10%，錄連續13個月負增長；對東盟、歐盟出口按年續分別跌13%、20%。外圍需求慘淡未見改善，但當月對俄羅斯出口按年增16%，首8月雙邊貿易額突破1550億美元，有望於11月提前實現雙方元首定下的全年2000億美元目標。

深化同共建服務貿易合作

按出口品類看，自動數據處理設備及零部件（電腦、平板為主）出口額錄第13個月縮水，按年跌18%；手機出口額7月恢復正增長後再轉跌21%。勞動密集型產品的玩具、服裝出口額跌幅分別收窄至15%、13%；值得留意的是箱包，出口量按年增14%，但出口額就不升反跌近9%，或反映美元升值效應。

中國志在與世界共享服務貿易發展機遇，圖爲2023年服貿會。



汽車出口繼續一枝獨秀，8月出口43.8萬輛，按年升42%，令首8月出口量累計達321.6萬輛，超越去年全年311萬輛的歷史紀錄。



除了汽車全年出口料突破400萬-440萬輛，另一不可小覷的「奇兵」，即是以互聯網、雲計算、人工智能、區塊鏈等為主的知識密集型服務貿易。最高層近日就指，推動服務貿易與現代服務業、高端製造業、現代農業融合發展，深化同共建一帶一路國家服務貿易合作。僅以華為為例，去年專利授權交易收入即達5.6億美元。