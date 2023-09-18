【FOCUS】「夜繽紛」有硬傷，港府須思變通

燈火璀璨應猶在，只是熾熱改……昔日愈夜愈精彩的香港，三年大疫過後難改「夜未深，人已靜」。港府上周四（14日）高調啟動「香港夜繽紛」，從地產大孖沙到主題樂園，從星光大道到大坑火龍，從煙花匯演到港鐵優惠，傾巢而出誓要重現「不夜城」盛景。眼見一河之隔的深圳乘勢出招「搶客」贈興，周末（16、17日）再有逾41萬港人經主要陸路口岸（羅湖、落馬洲、香園圍、深圳灣）出境，香港夜經濟如何升溫、做大？

熱鬧背後，似曾相識

坊間估算香港今年GDP增速，將落於政府「4%-5%」預測區間下限之際，港府突然打出「夜市牌」，欲照亮經濟復甦動力前路。從財爺8月13日發表網誌，到9月14日舉行「香港夜繽紛」啟動禮，商場、食肆、戲院、馬場、博物館、主題樂園、國慶煙花/除夕倒數/中秋舞火龍/新春匯演……紛紛捧場，效率不可謂不神速，頭彩不可謂不吸睛。

夜繽紛「盛大開張」之後稍一細想，看似熱鬧卻似曾相識。

但「盛大開張」之後稍一細想，看似熱鬧卻似曾相識。且不論國慶煙花、大坑火龍、新春匯演（龍年大年初一）講明為闊別4年後復辦，商場延長營業時間、美酒佳餚節、戲院夜場、敞篷巴士夜遊等亦並不新鮮，至於博物館夜場、無人機表演更是內地習以為常的橋段。換言之，「香港夜繽紛」一出場即難言鮮明特色，寄望顯著改變後疫情時期市民的消費、休閒習慣，持久提振市道人氣，挑戰絕不容易。

紐約廢過時法例堪鑒

說到夜市，無論是深圳、成都、南京、西雙版納，還是台北、首爾、清邁、新加坡，都離不開三個字－－煙火氣，鼎沸的人聲、通明的燈光、燃燒的炭火、飛濺的油烟，加上各顯神通的小販、藝人，豐儉由人的小食、手作、遊戲……香港若想複製，且不論昂貴的租金、人工、食材成本，但是明火煮食、小販牌照、消防安全、噪音管理、佔道阻街、違規泊車等諸多法例涉及多個部門交叉職責，已足以綁手綁腳。

看看紐約前市長白思豪 (Bill de Blasio)2017年廢除有91年歷史的「歌舞表演法 (Cabaret Law)（禁止在沒有歌舞表演許可證的情況下在公眾場合跳舞）」的例子，他當時就指，夜生活是紐約大熔爐的一部分，希望紐約成為一座人們可以努力工作、享受城市夜生活而沒有神秘禁令的城市。港府可以做甚麼？業界就呼籲拆墻鬆綁、簡化手續甚至無為而治。

維港海濱體驗製造者

回想香港九十年代，從經濟硬實力到文化軟實力齊如日中天，秘訣全在靈活變通，無論是填海興建赤鱲角新機場，還是創新設計流線型閉合箱型的青馬大橋，都顯示港人敢想、敢幹。

維港兩岸海濱全長約73公里，現有約25公里長廊已開放。



如今，港府一邊強調「夜繽紛」屬長期工程，一邊坐擁世界級的海濱長廊卻無動於衷。須知，現時已開放的25公里的維港海濱長廊，串起港島、九龍、荃灣、葵青，不單風景得天獨厚，更與鄰近社區有密不可分的聯繫。

倘若港府能夠大膽構思、科學規劃，統籌協調，維港海濱亦能如同新加坡克拉碼頭、悉尼達令港般，成為為社區居民、各地遊客提供社交、美食、藝術、娛樂體驗的夜間好去處，讓人們沉浸在自然景觀和社群連接的融合之中，令香港這座亞洲國際都會，成為令人難忘的experience maker。