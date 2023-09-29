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29/09/2023

【FOCUS】恒大、紫光、德御系，權錢勾連反腐升級

#許家印 #反腐
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　　眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了……恒大周四（28日）官宣主席許家印「涉嫌違法犯罪」，檢控罪名隨時指向恒大與銀行逾3800億元（截至6月）借款背後的「貓膩」。加上近日晶片巨頭「紫光系」、山西民企「德御系」等貪腐大案細節浮現，都顯示化解腐敗風險及關聯性經濟社會風險，動作升級。

 

重申「防範化解重大風險」

 

　　繼中央反貪腐協調小組上周印發2023－2027年工作規劃，提及深化「整治金融、國企、政法等權力集中、資金密集、資源富集領域」後；中央政治局會議周三（27日）再強調，加大金融領域、國企反腐力度；最高層周四（28日）晚借國慶招待會重申，「切實防範化解重大風險」。

 

許家印終陷牢獄之災，時機絕非巧合。


　　如此看，許家印終陷牢獄之災，時機絕非巧合。同樣迎來清算日的，還有被稱為「晶片狂人」的紫光集團原董事長趙偉國，其周三在吉林市中院被控非法佔有國有資產4.7億元、造成國家直接經濟損失8.9億元、致使上市公司損失4645萬元。同日，中紀委發布，經過15個月的調查，晉中商人田文軍旗下「德御系」從山西農商行、城商行套取違規融資貸款證實高逾2000億元。

 

政商「旋轉門」僅冰山一角

 

　　此資本與權力勾連、金融腐敗與風險交織，冥冥中似是未來恒大黑幕的冰山一角。尤其是較早時遭帶走的恒大原副總裁朱加麟，2017年9月辭任中信銀行副行長加盟恒大。在此之前，同樣辭任中銀監農村中小金融機構監管部主任，加入恒大擔任副總裁的姜麗明，已遭移交司法。

 

　　中央反貪腐協調小組在5年規劃中特別提及政商「旋轉門」、「逃逸式辭職」等，顯然並非恒大獨有。中紀委6月就通報，國開行上海分行前黨委書記、行長茆君才2017年辭任後加盟綠地控股任執行總裁，因涉嫌嚴重違紀違法正接受調查。此外，6月遭帶走的私募巨頭景林投資前董事長高斌，之前亦官至中證監市場監管部處長。

 

金融腐敗觸目驚心，隨時形成系統性風險，反腐升級勢在必行。


　　若再加上年初至今金融系統受查高官數不勝數，包括人行前副行長范一飛、光大集團前董事長唐雙寧、工行前紀委書記劉立憲、建行深圳分行前副行長易景安等，都足見金融腐敗觸目驚心，隨時形成系統性風險，反腐升級勢在必行。

 

下一步涉糧食、高校、社保

 

　　除了金融、國企，未來反腐還將指向糧食購銷、高等學校、體育、醫藥，涉及就業創業、教育醫療、養老社保、生態環保、安全生產、食品藥品安全、執法司法等領域。可以預見，恒大之後，對更多花式割韭菜、資金密集行業的反腐，將陸續有來。

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