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04/10/2023

【FOCUS】眾議院權力地震，美政治亂象冰山一角

#麥卡錫 #罷免
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　　標榜「為戰鬥而生」的共和黨佛州眾議員蓋茲（Matt Gaetz），以不到4%的黨內支持，攪動眾議院權力地震，更在民主黨全力助攻下，將上任僅9個月的「自己友」麥卡錫（Kevin McCarthy）拉落議長之位。蓋茲和驢黨，一個爭奪鎂光燈，一個樂作壁上觀，疏不知難測的手尾和餘波，隨時殃及政府停擺、俄烏戰事、南部邊境……而此只是花旗國政治亂象的冰山一角。

 

象黨強硬派內訌，驢黨落井下石

 

　　上周力挺45天短期支出法案，令拜登政府跟「停擺」擦肩而過的麥卡錫，或許怎麼也想不到，208位民主黨議員非但不知恩圖報，反而就極右強硬派蓋茲提出的罷免動議全數投下贊成票；加上8位內訌的黨內同僚（另有213位共和黨議員反對），令自己成為美國史上首位遭罷免的議長。

 

麥卡錫成為美國史上首位遭罷免的議長。(AP)

 

　　而對盛傳有意競逐下一屆佛州州長的蓋茨而言，從名不見經傳，到一夜成為焦點，勢令他獲得更多來自MAGA擁躉的政治獻金；而他的父親老蓋茨（Don Gaetz），周一亦火速趁勢提交文件，再次競逐州參議員。此引發共和黨籍的前議長金里奇（Newt Gingrich）的公開指摘，稱蓋茨「自我中心」破壞保守派運動，揚言其必須因「越界」而被共和黨驅除。

 

　　但現時最緊迫的問題無疑是，誰將是麥卡錫的繼任人？是麥卡錫的盟友、臨時議長麥克亨利（Patrick McHenry），還是眾議院共和黨二號人物斯卡利斯（Steve Scalise），還是共和黨研究委員會主席赫恩（Kevin Hern），甚至是德州眾議員擬提名的前總統特朗普（議長不必是國會現任議員）？

 

未來12至18個月最具爆炸性時期

 

　　無論誰將上位，有麥卡錫1月經過15輪投票「羞辱」才當選，以及因一人動議而遭罷免的前車之鑑，繼任者都將要麼遭共和黨極右強硬派挾持，要麼恐被逼選擇跟民主黨妥協。無論何種選擇，都將令政策要麼更右，要麼更左，而此將影響美國對烏克蘭援助、政府下月會否再陷停擺危機、南部邊境非法移民潮等。

 

蓋茨從名不見經傳，到因提出議長罷免動議而一夜成為焦點。(AP)

 

　　共和黨內部權鬥升級，民主黨亦無視眾議院混亂甚至癱瘓，都只是政壇亂象的冰山一角。從紐約州眾議員鮑曼（Jamaal Bowman）上周六在眾議院擬就支出法案投票時拉動火警警報（辯稱為誤觸）；到特朗普暗示美軍最高將領米利（Mark Milley）應被處決，而後者在臨別贈言時不點名稱其為「獨裁者」；從時任總檢察長的賀錦麗操刀「不追究950美元以下的店舖盜竊行為」，引發多城美其名曰的「零元購」搶掠；到加州為「讓鮭魚回家」，啟動耗資5億美元的史上最大水壩拆除工程，或影響蓄水、發電。

 

　　難怪70歲的歷史學家Victor Davis Hanson最新警告，美國正處於一場文化、經濟、政治革命之中，未來12至18個月，將是大蕭條以來最具爆炸性的時期。

 

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