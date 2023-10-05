【FOCUS】債息一路狂飆，衰退怪獸甦醒

一路狂飆的美債孳息，正如同高懸的達摩克利斯之劍，隨時墜下直刺美聯儲「軟著陸」的金色泡泡。最奇特是，面對10年期、30年期長債息愈升愈有，背後原因卻撲朔迷離，足見市場已「亂晒大龍」，而多個跡象顯示，蟄伏的「衰退」怪獸正在甦醒。

資金成本高企，銀行、股市脆弱

全球資產定價之錨－－10年期美債孳息周二（3日）一度突破4.8%的16年新高，但從「鱷王」達里奧到摩通大佬戴蒙，都押注下一步將邁向5%。債息升不停，首當其衝是長債價格幾乎腰斬，平均美債價格更直逼42年低點，恐損害銀行、險企、養老基金等資產負債表，其中僅美國銀行業未實現損失（unrealized losses）總值，第三季就或升至創紀錄的7000億美元。

債息高企推高政府、企業、消費者等所有人的資金成本。



其次，債息高企推高所有人的資金成本，隨著美國30年期抵押貸款平均利率從一周前的7.55%升至最新逾7.8%，信用卡利息中位數企上24%，美國8月新建住宅銷量及9月信用卡支出雙雙放緩，信用卡債務拖欠率則上升。此外，彼得森基金會最新預期，長期利率走高，或令未來十年美國債務利息開支多增1萬億至3萬億美元。

再者，短期無風險回報高逾5%將促使資金流出股市，大量湧入短債和貨幣市場基金，無獨有偶，蘋果執行長Tim Cook剛剛減持了51.1萬股蘋果股票，稅後價值約4100萬美元，兩位高級副總裁亦分別沽出1130萬美元股票。有機構甚至預期，現時10年期債息走勢跟1987年高度相似，而當時債息狂飆最終觸發10月美股「黑色星期一」。

眾說紛紜市場無符，不祥之兆多

那麼，到底是何原因令債息在緊縮周期近尾時異常走高？分析或指向對沖基金創紀錄的美債空頭頭寸，或指向聯儲官員接連強勢放鷹，或指向華府瘋狂發債舉動喚起「債券義和團（bond vigilantes）」重出江湖，甚至指向年初至今累計減持美債658億美元的中國。

美國經濟衰退與否，到底是誰估得中結局？



即便眾說紛紜，都似難以準確解釋10年期美債孳息何以大幅偏離價值模型，而隨著其與2年期美債孳息的倒掛從7月的高達108基點降至最新的32基點，「新債王」岡拉克示警稱，美債曲線迅速「去倒掛（de-inverting ）」正發出衰退警報。此外，同樣跟衰退息息相關的卡車司機僱傭人數下降、道指公用事業指數跌破40個月移動平均線、隔夜油價突然閃崩等，都齊閃現不祥之兆。

當聯儲工作人員於7月放棄衰退預測，而國債孳息倒掛預示明年最有可能出現衰退的時間為5月（機率70.9%），84%的企業執行長聲稱為未來12-18個月出現衰退而準備，到底是誰估得中結局？