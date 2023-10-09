  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

09/10/2023

【FOCUS】膠凳夜市情何以堪，特色海濱長做長有

#組裝建築 #特色海濱 #夜繽紛 #夜市 #夜經濟 #體驗導向 #膠凳
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　「小犬」引發全城交通大亂，灣仔海濱、卑路乍灣海濱、星光大道的周末夜市亦齊告暫停。誓言「把夜市搞活搞旺」的特區政府有無想過，今次是秋颱，未來還有冬季寒流、春天驟雨、夏日雷暴？僅是香港變幻莫測的天氣，就足以令現時露天攤檔、紅A膠凳、魚蛋汽水的「玩法」弊端盡顯。特區政府若想夜經濟長做長有，就必須有新思維和大膽識。部門與部門之間也必須打開隔閡，通力合作。

 

「體驗導向」講八年仍欠奉

 

　　「我們深知，愈來愈多自助遊的旅客愛追求獨特的旅遊體驗……我們由產品導向轉變為旅客體驗導向……我們如今更著重於旅客在香港所體驗到的各種精采難忘的感受……包括吃喝、夜遊香港……」以為是官員論述「夜經濟」？其實是旅遊發展局2015年就「亞洲國際都會」的品牌行銷策略。

 

露天攤檔、紅A膠凳、魚蛋汽水的「玩法」，遊客體驗感欠奉獻。


　　誰人想到，8年過去，遊客蒞臨「香港夜繽紛」頭炮的灣仔「海濱藝遊坊」，仍需坐在紅A膠凳上、圍著啡色摺疊圓桌、伴著不遠處垃圾滿溢的藍色膠桶，吃一份20元的魚蛋或40元的麻糬？而在政府親自「落場踢波」之下，市集開鑼首日即驚現供電大龍鳳；短短一周後，再有區議會主席、立法會議員相繼表示反對灣仔、觀塘長期搞海濱夜市。

 

自我感覺良好，做嘢當交代

 

　　特區官員大大聲齊讚國慶市面熱鬧以及成功引進30重點創科企業，憧憬新資本投資者入境計劃將吸引大量資金來港的背後，是零售業界普遍指黃金周旺丁不旺財（有知名珠寶鐘錶商的生意額僅為疫前一半）、港人出境人次多於入境旅客人次、鄰近關口的民生區餐飲業更出現結業/頂租潮……

 

MIC（組裝合成建築）技術成熟、成本經濟。

 

　　現時的問題是，面對多個產業江河日下--樓價跌跌不休、港股成交不足500億、出口連續16個月萎縮、遊客豪買模式不再、市民北上消費日漸成風，特區官員卻自我感覺良好，「做嘢」當「交代」，似拒面對寒冷的經濟硬數據和市民實際獲得感，更遑論祭出香港在巨大範式轉移之下重拾新動力的策略。

 

MIC應用，政府搭台商界出橋

 

　　就拿推動夜經濟、刺激本地消費來說，政府完全可跳出大排檔、大笪地思維，借助技術成熟、成本經濟的MIC（組裝合成建築），利用現時已開放的25公里維港海濱，打造明净企理、時尚活潑的休閒長廊、創意市集，為市民和遊客提供餐飲、娛樂、表演、文創的多元空間。

 

MIC在內地的民宿酒店、房車營地、特色小鎮、商業街等早已廣泛運用。


　　且不論新加坡大量以混凝土MIC、鋼結構MIC建造公屋、酒店、大學宿舍，就以成本最低的鋁結構MIC為例，生產周期僅需10天，具備8級抗震和16級防火，且百分百可回收，在內地的民宿酒店、房車營地、特色小鎮、商業街等早已廣泛運用。

 

　　倘若港府拿出魄力，部門之間互通合作，牽頭在海濱長廊規劃興建MIC設施並提供水電排污等配套，再交予商業機構運營，無論是文創咖啡、特色手作，還是算卦占卜、小眾音樂，都勢成為遊客打卡新熱點和市民閒暇好去處，勝過風餐露飲、紅A膠凳的露天夜市，打造真正的香港特色海濱。

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#組裝建築 #特色海濱 #夜繽紛 #夜市 #夜經濟 #體驗導向 #膠凳

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk