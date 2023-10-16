【FOCUS】信貸結構冷熱不均，政策傾向底線部署

中國經濟「穩預期、強信心」進入最後一季決勝時刻，9月新增人民幣貸款衝高至2.31萬億元的三個月最高，惟仍遜預期的2.5萬億元；跟房地產相關的按揭貸款和一手銷售，仍難言樂觀。而在加碼更大的刺激舉措前，政策重心似正進入底線部署。

製造業、基建熱，住戶按揭仍冷

中國經濟的脈搏到底是強是弱？或全視乎觀察角度。據央媽最新公布，首三季新增人民幣貸款19.75萬億元，其中，被視作樓市晴雨表的住戶中長期貸款增2.1萬億元，製造業中長期貸款增2.68萬億元，基建中長期貸款增4.08萬億元；相比去年同期，三者分別錄縮水2200億元、擴大8424億元、擴大1.02萬億元。

人行行長潘功勝指，下一步中國將更關注「經濟增速及可持續性方面的平衡」。

數據對比一目了然，正好印證人行行長潘功勝周末在IMF年會所指，下一步中國將更關注「經濟增速及可持續性方面的平衡」，在保持合理增速的基礎上，積極推動高質量、可持續發展，在經濟增長模式轉型過程中，更多關注消費、創新、綠色增長及有關的新基礎設施。

伴隨存量房貸利率平均下降0.73個百分點，9月新增住戶中長期貸款一躍至5442億元的3月以來最高，但首三季總計2.1萬億元，不單低於去年同期的2.32萬億，相比商品房銷售錄新高的2021年同期（2.93萬億元），更急劇縮水逾8千億。

增地方債限額，監測低收入人口

再看市場研究機構克而瑞數據，9月內地百強房企銷售額4042.7億元，按年跌29%，為5年最低；另據中指研究院數據，9月百強房企拿地金額711億元，按年跌17.9%。「金九」難言成色，除了繼續施壓開發商的現金流，更衝擊債台高企的地方政府財政。

「金九」難言成色，除了繼續施壓開發商的現金流，更衝擊債台高企的地方政府財政。

對此，全國人大常委會已確定將於本月稍晚開會，審議「提前下達部分新增地方債限額」的議案，而央媽今早超額續做MLF（中期借貸便利）2890億元，淨投放資金規模較9月的1910億元進一步加碼，顯然意在馳援債市流動性。

此外，儘管「全民派錢」遙遙無期，但政策似正部署兜底，上周召開的國常會就審議通過《加強低收入人口動態監測，做好分層分類社會救助工作的意見》及《積極發展老年助餐服務行動方案》。而成立6年、設於人行的國務院金穩委，最新劃入中央金融委員會，後者這個3月拍板組建的機構，據報已於上月啟動日常運作，就金融體系、房地產等重點領域進行協調和決策。