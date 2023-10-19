  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

19/10/2023

【FOCUS】「長期主義」勢力崛起，中美科技戰難消停

#半導體股 #晶片 #長期主義 #科技戰
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　成事不足，敗事有餘？繼去年10月祭出先進晶片及製造設備出口管制，遭華為Mate60「打臉」後，美國商務部長雷蒙多麾下的BIS（工業和安全局）周二（17日）一道新出口管制規則，令「AI股王」英偉達（NVIDIA）市值短短兩個交易日灰飛烟滅990億美元。華府不惜「殺敵一千，自損八百」式地升級對華科技戰，背後是「長期主義」政治勢力暗湧崛起。

 

晶片出口管制周年再出招「堵漏」

 

　　揚言期盼「習拜會」的華府，再升級晶片圍堵殺招。BIS最新公告，就去年10月發布的對華先進晶片出口管制措施發布三條規則更新，包括：一，對更多類型的半導體製造設備施加限制；二，細化限制，以確保美企無法為中國先進半導體製造提供支持；三，擴大半導體製造設備的許可要求。

 

中美科技冷戰恐只會惡化，難以緩和。


　　儘管百度等互聯網巨頭據報已提前搶購高達50億美元的英偉達H800、A800系列AI晶片，但「堵漏」新招恐意味，為中國量身定製的上述降速版晶片未來或面臨斷供。

 

　　早前將華為技術突破稱為「令人難以置信地不安」的雷蒙多最新稱，「這些更新將顯著減緩中國下一代前沿模型的發展」。不過，美國半導體產業協會SIA發表聲明直斥，「過於寬泛的單邊管制會促使海外客戶另尋出路，從而可能損害美國的半導體生態系統，且並不能促進國家安全。」

 

英偉達市值暴挫，業界憂殃及研發

 

　　此已不是SIA第一次發聲，早在7月，聽聞出口管制面臨升級風聲的三巨頭－－英偉達的黃仁勳、英特爾的Patrick Gelsinger、高通的Cristiano Amon（特許會員另包括IBM、AMD、博通、美光、德州儀器等），就前往白宮跟國安顧問沙利文、國務卿布林肯以及雷蒙多會面，警告跟中國失去聯繫的代價，包括迫使公司削減技術研發、新建工廠等的支出。

 

黃仁勳連同英特爾、高通的執行長，7月就晶片出口管制與華府官員會面。


　　極度依賴「研發-營收-研發」正循環的晶片業界，對「小院高墻」的科技圍堵盡顯不滿，但另一邊廂，由「長期主義」主導的政治勢力，對華府政策的影響力卻悄然上升，或預示中美科技冷戰只會惡化，難以緩和。

 

　　那麼何謂「長期主義（long-termism）」？這個2017年最早由蘇格蘭哲學家William MacAskill提出的概念，旨在描述「積極影響長期未來是我們這個時代的關鍵道德優先事項」，簡而言之，就是認為「未來」與「眼下」同樣重要。FTX創始人Sam Bankman Fried、SpaceX創始人馬斯克都是此理念的信徒。

 

科技大佬、智庫巨頭領銜頻發警告

 

　　以對人工智能的態度為例，長期主義者傾向放大AI引發末日武器戰爭、機器人暴政等未知的威脅，其將人工智能與國家安全、科技競賽、維護民主等相關聯，悄然影響華府的科技政策。最具代表性的人物之一即是億萬富翁、谷歌前執行長Eric Schmidt。

 

谷歌前執行長Eric Schmidt是長期主義代表人物之一。


　　他早在2018年就預言，互聯網未來十年將一分為二，分別由中美主導；2019年再領銜人工智能國家安全委員會（NSCAI）發表報告稱，美國「須致力於制定一項戰略，在最先進的半導體領域至少領先中國兩代」；今年2月又指，科技將定義地緣政治的未來。儘管NSCAI已於2021年10月停止運作，但Schmidt旗下的基金會仍與白宮科學技術辦公室（OSTP）有著千絲萬縷的聯繫。

 

　　長期主義的另一代表人物則是蘭德公司執行長Jason Matheny，他曾經任職NSCAI委員、牛津大學人類未來研究所(FHI)以及OSTP，並創立了喬治城大學安全與新興技術中心(CSET) 。他曾明確指，美國應與盟友合作，通過對生產先進晶片所需的半導體製造設備實施多邊出口管制，確保民主國家保持在微電子領域的領先地位。而Matheny在CSET的校友Saif Khan，亦多次呼籲美國實施半導體出口管制，現時正正是雷蒙多的關鍵與新興技術高級顧問。

 

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#半導體股 #晶片 #長期主義 #科技戰

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【今日知昔】九龍城寨有30條街？！到底九龍城寨有咩主要街道同建築？

etnet.com.hk