【FOCUS】債務壓力+網絡威脅，中美合作形勢比人強

中美元首會晤倒數兩日之際，晨星、穆迪接連出招下調兩國評級/評級展望，再加上銀行業巨擘工行的美國分行，上周罕有遭黑客嚴重攻擊，進而掀起美債市場波瀾，都顯示北京和華盛頓加強溝通、努力應對共同挑戰勢在必行。

晨星、穆迪下調評級或展望

外長王毅、副總理何立峰密密奔走太平洋另端，全球第一、第二大經濟體時隔一年，將借周三（15日）的元首會晤達成何種重大共識，不日即將揭盅。中美關係從急轉直下到止跌企穩，除了雙方展現政治智慧，大背景更何謂「形勢比人強」。

時隔一年後，中美元首本周將在舊金山再舉行會晤。



就在周末，評級機構DBRS晨星宣布，下調中國長期外幣及本幣發行人評級，由「A(高)」至「A」，因財政惡化及經濟面臨結構性增長挑戰；中期而言，內房疲弱、人口老化及中美關係緊張，將導致內地經濟放緩。緊隨其後，評級機構穆迪宣布，下調美國信用評級展望至「負面」，指在利率上升的背景下，如果沒有有效的財政政策措施來減少政府支出或增加收入，預計財赤將非常龐大，並大大削弱債務可負擔能力。

中美同臨債務、赤字的泰山壓頂，除此之外，更有日趨嚴峻的「無聲戰爭」－－網絡攻擊威脅。繼中美早前9月舉行工作層級會議討論網絡相關議題後，中國最高層上周於烏鎮峰會發表致辭時再呼籲，建構網路空間命運共同體，強力打擊網路違法犯罪行為。

黑客襲中資銀行掀美債波瀾

網路攻擊威脅已成各國重大挑戰的最新明證，即是以資產計全球第一的工行旗下美國分行ICBC Financial Services，上周四（15日）遭黑客組織Lockbit攻擊，不得不斷開並隔離部分系統，甚至被迫通過USB發送美債結算細節，而擔任唯一結算代理的紐約梅隆銀行亦多次向美聯儲請求延長回購市場交易時間。DTCC（美國證券集中保管結算公司）數據顯示，當天未能交付的美債金額飆至622億美元，創3月以來最高水平。

網路攻擊威脅已成各國重大挑戰的最新明證，即是工行旗下美國分行上周遭黑客組織Lockbit攻擊。

而繼去年11月FTX宣布破產時，聲稱約4.15億美元的加密貨幣遭黑客偷取後，加密貨幣玩家孫宇晨旗下交易所Poloniex周五（10日）證實遭黑客攻擊，損失超過1.2億美元；同日，澳洲最大的港口運營商DP World因黑客攻擊而關閉當地4個港口，政府預計或需「幾天」時間才能恢復正常，引發聖誕節貨物價格上漲擔憂。

9月時，香港數碼港亦遭黑客組織Trigona攻擊，洩漏資料高達400GB；本月初，新加坡政府醫院和診所的網絡系統遭黑客攻擊，故障長達7小時；而兩周前遭LockBit入侵的波音公司，因拒在限期前交付贖金，有關零件和分銷業務的50GB敏感資料周五遭洩漏。

建軍事聯繫或包括網絡軍備

網路安全創投公司Cybersecurity Ventures就預計，2023年，網路犯罪將對全球造成8萬億美元損失，規模相當於僅次美國、中國的全球第三大經濟體。未來三年，全球網路犯罪損失料年增15%，並在2025年達到10.5萬億美元。

鑑於此，中國7月召開全國網絡安全和信息化工作會議，強調「堅持筑牢國家網絡安全屏障」；美國國防部9月公布「2023年網路戰略摘要」，強調「致力於建立全球盟友和合作夥伴的網路能力，並提高抵禦網路攻擊的集體抵禦能力」。此外，彈丸之地的新加坡去年10月亦成立海陸空之外的第四軍－－國防數碼防衛與情報軍部隊。

以現時愈來愈活躍的網絡攻擊看，勒索贖金、竊取知識產權、洩漏個人私隱之外，更可怕的是醫療、電網、交通、金融系統癱瘓甚至崩潰，白宮急切想與中國重建軍事聯繫，會否包括網絡軍備？雙方又會否就高階晶片出口達成妥協？值得留意。