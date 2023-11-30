【FOCUS】百歲基辛格星沉，毀譽參半倡中美「共處」

「現實政治」的代言人、帝國主義戰犯、諾貝爾和平獎得主、「中國人民的老朋友」……一生爭議無數的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger），周三（29日）以百歲高齡在康乃狄克州的家中離世。相比僅僅一天前離世的巴郡副主席芒格，基辛格之死旋即引發「親者痛，仇者快」，背後是漫漫冷戰長河的權術和交鋒。

中美建交功臣，倡「唯利益永恒」

「基辛格還活著嗎？」當此問題在google上經年不衰，當二戰後的風雲人物逐一湮沒，直到本港時間周四上午，各大美媒終於能夠將儲備已久的「罐頭」稿件開封。

5月才獲中國最高層接見的基辛格，最為人津津樂道的外交成就之一，必定是1971年乘著「乒乓外交」的東風，7月秘密前往北京談判，最終促成時任美國總統尼克遜1972年2月歷史性訪華，中美於上海發表聯合公報，最終奠定美國1979年與中華人民共和國建交。

基辛格70年代秘密前往北京談判，最終促成中美正式建交。(AP)

當時中美關係正常化的大背景，自然是美蘇冷戰和中蘇交惡，卻是標籤基辛格一生「極端現實主義者」的直接寫照。他甚至仿照丘吉爾的名言稱，「美國沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有利益（America has no permanent friends or enemies, only interests）。」

「和平」美名 VS 「戰犯」駡名

1923年出生於德國，15歲時在臭名昭著的「碎玻璃之夜（反猶暴動）」前夕隨猶太父母逃離，前往紐約定居，1954年取得哈佛博士學位。1969年，「學而優則仕」的基辛格進入白宮，出任尼克遜的國家安全顧問，並於1973年獲任命為國務卿。尼克遜1974年因「水門事件」黯然下台後，基辛格續輔佐繼任總統福特直到1977年。

基辛格1973年與越南秘密談判，並簽署《巴黎和平協議》，結束美國在越戰的作戰角色。(AP)

被福特稱為「美國曆史上最偉大的國務卿」的基辛格，一生交織「和平」的美名和「戰犯」的駡名，回看他推動中美建交制約蘇聯，在美蘇核競賽精疲力盡之時推動簽署《不擴散核武條約》，與越南秘密談判簽署《巴黎和平協議》結束美國在越戰的作戰角色，穿梭外交推動1973年的中東戰爭停火談判……終極出發點都是基於美國最大利益的實用主義。他的一句「和平，最終無非是通過霸權或力量均衡來實現」即是明證。

警告AI五年內成中美安全關鍵因素

亦正因為此，不難理解為何基辛格被稱作「戰犯」－－支持美軍在越戰期間對柬埔寨進行地毯式轟炸（炸彈多達11萬噸），縱容巴基斯坦軍政府對孟加拉人進行種族滅絕，暗撐智利政變推翻民選的社會主義陣營政府，默許印尼入侵東帝汶……

基辛格5月訪華，獲中國最高層接見。

跟特朗普上台時仍奉基辛格為座上賓不同，民主黨出身的前總統奧巴馬、左派元老桑德斯對其相當不感冒。奧馬巴曾指，越戰期間美軍在柬埔寨、老撾投下的炸彈至今仍未清除，更導致混亂、屠殺、獨裁從地獄現身，質疑基辛格的戰略如何促進美國的利益；桑德斯更指，基辛格是美國現代歷史上最具破壞性的國務卿之一，「我很自豪地說他不是我的朋友。」

儘管充滿爭議，但基辛格對於中美「雙方都沒有太多政治讓步的餘地，任何對平衡的破壞都可能導致災難性後果」、「人類命運取決於中美能否和睦相處，尤其是AI的快速發展，他們只有五到十年的時間來找到（共處）方法」的主張，卻充滿睿智和警示。